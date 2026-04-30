Ваша Android-камера умеет не только фотографировать: вот на что еще она способна

Камера в Android-смартфонах давно перестала быть просто инструментом для съемки фото и видео. Сегодня это полноценный многофункциональный модуль, который при поддержке приложений способен выполнять задачи, выходящие далеко за рамки классической съемки.

Как говорится в материале BGR, современные смартфоны сочетают мощное "железо" и программные алгоритмы, превращая камеру в универсальный инструмент – от анализа здоровья до помощи в повседневной жизни.

Измерьте свой пульс

Видео дня

Одна из самых неожиданных функций – использование камеры смартфона как пульсометра. Это реализуется через приложения вроде Instant Heart Rate. Пользователь прикладывает палец к объективу, после чего камера и вспышка фиксируют изменения кровотока (метод фотоплетизмографии).

Через ~10 секунд приложение выдает не просто число ударов в минуту, а полноценную аналитику: график пульса (PPG), зоны нагрузки (например, жиросжигание или кардио), а также историю измерений по дням и месяца. Подобные приложения используются даже в медицинских и исследовательских учреждениях, что повышает доверие к точности таких измерений.

Помощь людям с нарушением зрения

Камера Android-смартфона превращается в инструмент доступности при использовании программ вроде Microsoft Seeing AI и Google Lookout. Они фактически "переводят" визуальный мир в аудио.

Функциональность здесь гораздо шире, чем кажется. Например, чтение текста с бумаги или экрана вслух, описание сцены на фото, распознавание объектов, людей и их расстояния, а также определение цветов и уровня освещенности. В результате смартфон становится полноценным ассистивным устройством для ориентации в реальном мире.

Сканирование продуктов и косметики

Еще одно практическое применение – анализ состава товаров через камеру. Приложения-сканеры вроде Yuka используют сканирование штрихкода и огромную базу данных (миллионы продуктов), чтобы упростить выбор в магазине.

После прочтения штрих-кода пользователь получает оценку продукта по шкале от 0 до 100, разбор "вредных" и "полезных" ингредиентов, а также рекомендации более здоровых альтернатив. Приложение фактически "переводит" состав на простой язык.

Навигация с дополненной реальностью

Камера также усиливает навигацию благодаря AR-функциям в Google Maps. Режим Live View (Lens in Maps) накладывает стрелки и подсказки прямо на изображение с камеры. Как это работает на практике:

пользователь включает режим пешеходной навигации

направляет камеру на улицу или здания

система распознает окружение через AI

поверх изображения появляются стрелки, указывающие путь

Такой подход особенно полезен в сложных местах – например, на развилках или в незнакомых районах. Правда, cама функция зависит от наличия данных Street View и поддержки ARCore, а также заметно расходует батарею.

Анализируйте свою кожу

Еще одно направление – "домашняя дерматология". Камера используется для базового анализа кожи, помогая определить проблемы и подобрать уход без визита к специалисту. Для этого вам не придется устанавливать никакое приложение: все, что нужно сделать – открыть браузер на телефоне и зайти на сайты косметических брендов, например MySkin, Neutrogena Skin360 или La Roche-Posay.

Все эти инструменты работают по похожему принципу: пользователь открывает сайт, дает доступ к камере и делает селфи. Далее алгоритмы на основе ИИ анализируют изображение и формируют персонализированный отчет.

Ранее эксперты рассказывали, почему замена батареи зачастую лучше покупки нового смартфона. Главная причина, по которой старые гаджеты начинают казаться "медленными" – вовсе не слабый процессор, а деградация аккумулятора.

УНИАН называл 5 обязательных приложений для Android в 2026 году. Установив их, вы сделаете свой смартфон более функциональным, безопасным и удобным в использовании.

Вас также могут заинтересовать новости: