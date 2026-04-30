Православный праздник сегодня в народе называют Еремей Запрягальник.

1 мая по новому церковному стилю верующие вспоминают священномученика Макария, митрополита Киевского, чья жизнь и служение связаны с историей православия на украинских землях. В народной традиции в эту дату наблюдают за природой, по которой судяти о будущем лете и урожае.

Рассказываем, какие приметы и запреты сохранились и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому календарю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

С 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианское летоисчисление, поэтому непереходящие церковные праздники теперь отмечаются раньше - с разницей в 13 дней.

Видео дня

При этом не все общины приняли изменения: часть верующих продолжает жить по старому юлианскому календарю. Окончательное решение, какого стиля придерживаться, остается за каждой церковной общиной и монастырем, поэтому в церковной практике одновременно используются две календарные традиции.

***

1 мая по новому церковному календарю православные вспоминают священномученика Макария, митрополита Киевского - одного из духовных деятелей XV века, который оставил след в истории Киевской митрополии.

До своего служения Макарий был архимандритом Свято-Троицкого монастыря в Вильно. В 1495 году его возвели в сан митрополита Киевского. В то время Киев переживал сложный период: город был ослаблен и часто подвергался нападениям крымских и ногайских татар, поэтому святитель в основном жил в резиденции митрополитов в Новогрудке.

Макарий активно занимался укреплением церковной жизни: он пытался преодолеть внутренние конфликты, заботился о развитии Киевской митрополии, восстанавливал и украшал храмы и монастыри за собственные деньги, а также защищал права православных.

В 1497 году он отправился в Киев, совершая по пути богослужения. Во время одной из остановок у реки Припять на путешественников напали татары. Митрополит отказался покидать место службы и погиб у алтаря. Позже его мощи перенесли в Киев, где они покоятся во Владимирском кафедральном соборе.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день чтят память преподобного Иоанна Солунского и святителя Космы, епископа Халкидонского.

Обычаи 1 мая, что нельзя делать сегодня

В православный праздник 1 мая верующие просят обращаются к святому пророку Иеремии - просят у него защиты от злых людей, помощи в делах и поддержки в полевых и огородных работах.

В народной традиции день называют Еремей Запрягальник - с этого времени в старину начиналась активная пахота и посевная. Считалось, что сам пророк "невидимо помогает" земледельцам: запрягает небесную колесницу и помогает завершать тяжелые полевые работы.

Этот день называют также третьей и последней встречей весны - пролетьем. По традиции 1 мая считается благоприятным днем для посадки рассады и посева: все, что попадет в землю в этот день, даст крепкие всходы и хороший урожай. Также рекомендуется делать генеральную уборку в доме - порядок в жилище принесет достаток и удачу.

В церковный праздник не приветствуются ссоры, злость, тоска, лень и безделье. Церковь также осуждает зависть, жадность и злословие.

В народных поверьях с этим днем связано много строгих запретов:

не следует жаловаться на жизнь - проблемы могут только усилиться;

нельзя лениться и бездельничать - удача обойдет стороной;

нельзя грустить, плакать и тосковать - в доме "поселится" печаль;

не советуют одалживать соседям хлеб и семена для посева - можно остаться без урожая и достатка.

При этом считается, что взятые "случайно" семена дадут особенно богатый урожай.

Народные приметы о погоде 1 мая

По погоде в этот день судят, каким будет лето, урожай и даже зима:

с утра на небе нет ни облачка - к жаркому лету;

день сегодня ясный - к хорошему урожаю;

на рассвете нет облаков - летом придет жара;

роса выпала вечером - завтра будет ясная погода;

светит полная луна - к похолоданию и возможным заморозкам;

погода испортилась - к суровой зиме;

муравьи беспокойные - июнь будет дождливым.

Хорошая погода в этот день обещает благоприятное время для всех полевых работ, а плохая - предвещает тяжелую и холодную зиму.

