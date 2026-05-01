Как приучить кота к переноске: ветеринар дала действенные советы

По словам Хейзел Карни, хозяева достают переноску только тогда, когда кота нужно отвезти к ветеринару, что является одной из самых больших ошибок.

В США кошки получают значительно меньше ветеринарной помощи, чем собаки, что вызывает беспокойство у ветеринаров. Ветеринар Хейзел К. Карни объяснила, что одной из главных причин такого неравенства является то, что многие кошки не хотят ехать в переноске, а многие люди боятся их туда засунуть, сообщает Forbes.

По словам ветеринара, животные либо прячутся, либо сопротивляются и царапают хозяев, которые пытаются посадить их в переноску.

"Они пытаются спрятаться, что приводит к погоням, поискам, заглядыванию под кровать – ко всевозможным неприятностям. А потом физическое удержание кота, чтобы засунуть его в переноску, может привести к царапинам, укусам, крикам – чего только не бывает. Владельцы плачут, разводят руками, а кот от этого еще больше нервничает. Это как один из тех бесконечных, постоянно расширяющихся вихрей потенциальных проблем", – рассказала Карни.

Поэтому, по словам ветеринара, важно помочь кошкам преодолеть "барьер перевозки", чтобы они могли получить необходимую ветеринарную помощь.

"Без регулярной ветеринарной помощи кошки часто тратят восемь с половиной своих "девяти жизней", прежде чем мы сможем вмешаться. Кошки по своей природе скрывают любую болезнь как способ самосохранения – гораздо лучше, чем собаки. Поэтому кот, который не проходит ежегодный осмотр у ветеринара, может быть гораздо более больным, прежде чем владелец приведет его на лечение, чем это часто бывает в случае с собаками", – отметила она.

По словам Карни, одна из самых больших ошибок, которую совершают люди, – это то, что они достают переноску для кошек только тогда, когда нужно ехать в ветеринарную клинику.

"Это создает негативные ассоциации, которые могут усилиться, если переноска стояла на улице или в гараже, где она могла впитать запахи других животных или стать слишком горячей или холодной, в зависимости от погоды", – добавляет Карни.

Ветеринар советует оставлять переноску для кошек открытой в безопасном месте в доме, чтобы кошка могла свободно туда заходить и выходить. Добавляется, что туда стоит положить мягкую подстилку и периодически оставлять специальные лакомства.

Карни также посоветовала играть с игрушкой с перьями возле переноски, чтобы кот привык к ее присутствию. Кроме того, можно опрыскать подстилку кошачьими феромонами.

В то же время ветеринар не советует ставить переноску рядом со стиральной машиной.

"Подумайте сами: в прачечной всегда царит множество запахов. Это место в доме, где часто бывают люди. Откуда-то внезапно раздаются громкие звуки, когда сушильная машина меняет направление вращения или стиральная машина переходит в режим отжима. Все подобное – внезапное и громкое – может напугать кота. Когда переноска стоит там, кот часто чувствует себя как будто в зоне боевых действий", – пояснила она.

Карни рекомендует, чтобы каждый раз, когда кот самостоятельно заходит в переноску, его хвалили спокойным тоном, который передает положительные эмоции.

"Тогда владельцы могут просто подойти, на короткое время закрыть защелку на переноске и открыть ее, прежде чем кошка начнет пытаться выбраться, ведь, опять же, важно сформировать положительную ассоциацию", – отметила она.

Кроме того, ветеринар рассказала, что как только кошка начнет самостоятельно залазить в переноску и вылезать из нее, а также позволит вам закрыть дверцу, стоит взять переноску и перейти в другую комнату. После этого откройте ее и похвалите кошку.

Позже можно попробовать выходить и входить через входную дверь с кошкой в переноске. При этом не стоит размахивать переноской за ручку, так как это может вызвать у кошки стресс.

Следующий этап – постепенно приучайте кота к перевозке в переноске в автомобиле. Ветеринар советует посидеть в машине минуту, а затем вместе вернуться домой. Впоследствии можно совершить короткую поездку вокруг квартала.

"Во время движения успокаивающе разговаривайте с котом или включите умиротворяющую музыку, распылите в салоне автомобиля феромоны", – советует Карни.

Когда понадобится посетить ветеринара, ведите себя так, будто это обычный день, чтобы не вызвать у вашей кошки предчувствие страха. Следует дождаться, пока кошка сама зайдет в переноску. Можете заманить ее туда игрушкой или лакомством.

