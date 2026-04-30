'У меня нет сомнений': бывший президент Польши дал прогноз, когда закончится война в Украине

По мнению Анджея Дуды, война завершится на выгодных для Украины условиях.

Бывший президент Польши Анджей Дуда считает, что полномасштабная война России против Украины должна завершиться до окончания второго срока полномочий президента США Дональда Трампа, который должен занимать пост президента до начала 2029 года. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В частности, его спросили, когда закончится война между Украиной и Россией.

"Я считаю, что война завершится до конца срока полномочий президента Дональда Трампа. Я считаю, что президент Дональд Трамп обещал положить конец этой войне, и думаю, что он сделает все, чтобы так и произошло. И мы увидим, какова реальная сила Соединенных Штатов и президента Трампа. У меня нет сомнений, что если это должно закончиться, то оно закончится", – убежден Дуда.

По его словам, если война завершится именно таким образом, то это будет показать, что Америка - самая сильная страна. Он сказал:

"Я верю, что такое завершение будет сформировано таким образом, что, в конечном итоге, оно будет выгодно Украине".

Бывший президент Польши добавил, что международное сообщество должно делать все, чтобы независимая и суверенная Украина существовала, могла развиваться, и чтобы украинцы сами могли решать, хотят ли они быть в Европейском Союзе, хотят ли быть частью НАТО, с кем хотят сотрудничать и кого хотят видеть союзником Украины.

Как сообщал УНИАН, подавляющее большинство украинцев не ожидает в ближайшее время завершения полномасштабной войны, которую Россия отказывается прекращать.

Недавно руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что у РФ есть как минимум три сценария войны против Украины, и один из них предусматривает попытку постепенного замораживания противостояния.

В то же время генерал Фредерик Вансина, начальник штаба Вооруженных сил Бельгии, выразил надежду, что война в Украине закончится до 2030 года.

