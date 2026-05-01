Дата 1 мая связана с одним украинским и несколькими международными праздниками.

Первое мая считается очень важным для нашей страны. Государственный праздник сегодня в Украине хорошо известен каждому. Такая эта дата интересна множеством международных событий, а в давних народных верованиях считается благоприятной для огородных работ.

Какой сегодня праздник в Украине

Во всем мире и в нашей стране 1 мая известно как День труда, направленный на улучшение рабочих условий и защиту прав работников. По украинскому законодательству он считается государственным официальным праздником, в честь которого предоставляется выходной. Но эта норма отменяется в военное время, поэтому сегодняшняя пятница будет обычным рабочим днём.

Какой сегодня праздник в мире

Как уже говорилось ранее, Международный день труда считается всемирным праздником и празднуется более чем в 140 странах планеты. В честь события проводятся мирные демонстрации, парады, гуляния, а также праздничные ярмарки и фестивали.

Но не только этим интересен сегодняшний день - есть ещё немало поводов для празднования. Самые значимые всемирные праздники сегодня - это День любви, День подсолнуха, День спасения носорогов, День школьного директора, День почтовой марки, День пуделя, День матери гусыни и День весеннего наблюдения за птицами.

Какой сегодня праздник церковный

Православные христиане чествуют 1 мая пророка Иеремию и митрополита Макария Киевского. Этим святым молятся о защите от недоброжелателей, завистников и обидчиков, просят помощи в работе на огороде и хорошего урожая.

Напомним, что в 2023 году Православная церковь Украины отказалась от юлианского календаря, поскольку он отстает от современного на тринадцать дней. В старом стиле были совсем другие верования о том, какой сегодня церковный праздник - чествовали Косму Халкидонского и Иоанна Солунского.

Какой сегодня праздник народный

С начала мая видно настоящее пробуждение природы - деревья покрываются молодой зеленью, цветут ягодные кустарники, прилетают ласточки. Приметы о сегодняшнем числе говорят следующее:

если начало месяца теплое, то конец будет холодный;

небо покрылось тучами - к затяжным дождям;

ночные заморозки предвещают скудный урожай фруктов;

если погода плохая, то ближайшая зима будет суровой.

Давние верования гласят, что в праздник 1 мая хорошо работать в саду, сажать саженцы деревьев и пересаживать рассаду из контейнеров в открытый грунт. Крестьяне замечали, что все посаженные в этот день растения хорошо приживаются. Если погода не позволяла выходить на участок, то вместо этого люди убирались дома и прятали теплые зимние вещи.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит тосковать и постоянно думать о плохом, иначе можно действительно притянуть в свою жизнь несчастье. Не рекомендуется также ловить рыбу - улова всё равно не будет. Ещё плохой приметой в праздник сегодня считается одалживать хлеб близким - вместе с выпечкой отдадите собственное благополучие.

