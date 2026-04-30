Удары Украины по России наносят вред лично Путину, – эксперт

По словам Михаила Притулы, такие атаки подрывают репутацию и легитимность российских властей в глазах самих россиян.

Удары Сил обороны Украины по объектам на территории России демонстрируют беспомощность российской ПВО и наносят ущерб не только экономике РФ, но и лично российскому диктатору Владимиру Путину.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Киев24" военный эксперт и специалист по военной контрразведке Михаил Притула. Он отметил, что пока основные экономические и энергетические объекты страны-агрессора остаются незащищенными, противовоздушная оборона РФ сосредоточена на Валдае, где, как известно, находится резиденция диктатора Путина.

"Это подрывает репутацию и легитимность власти даже среди российских силовых структур", – отметил он.

К тому же, логика россиян в этом вопросе довольно примитивна. Они воспринимают успешные атаки Украины по важным объектам именно как признак слабости Путина, говорит эксперт.

"Путинская ПВО не смогла сбить украинские дроны – Путин слабак. То есть логика россиян такова, они так мыслят. Поэтому все эти удары оказывают довольно весомое влияние прежде всего на репутацию путинской власти. Во-вторых, это экономика. Эти файер-шоу демонстрируют слабость путинской власти для всей России", – резюмировал Михаил Притула.

В течение последних недель Украина существенно усилила удары по нефтяным объектам на территории России. По данным Bloomberg, атаки обрушили переработку до уровня 2009 года. Отмечается, что только в апреле было нанесено не менее девяти ударов по российской нефтеперерабатывающей промышленности.

В частности, был поражен НПЗ "Орскнефтеоргсинтез". Этот завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и т. д.

Вас также могут заинтересовать новости: