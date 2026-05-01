Морпехи США не могут полагаться на армию в вопросах ПРО и готовят свое решение, - TWZ

Морская пехота действует автономно и быстро перемещается, а значит нуждается в собственной, более гибкой, системе ПРО.

Корпус морской пехоты США начал сомневаться в том, что армейские системы противоракетной обороны смогут эффективно прикрывать их подразделения. В результате морпехи рассматривают вариант создания собственных средств защиты от баллистических угроз – несмотря на то, что такие системы уже сейчас в дефиците на мировом рынке, пишет TWZ.

Как отмечает издание Defense Express, проблема особенно обострилась на фоне последних конфликтов, где стало очевидно: существующих возможностей армии может не хватить для прикрытия мобильных экспедиционных сил. Морская пехота действует автономно и быстро перемещается, а значит нуждается в собственной, более гибкой, системе ПРО, а не в зависимости от стационарных или ограниченно мобильных комплексов.

На данный момент у американских морпехов фактически нет полноценной защиты от баллистических ракет: в их распоряжении остаются системы ближнего радиуса вроде Stinger и Avenger, а также перспективный комплекс MRIC (аналог Железного купола), который не рассчитан на перехват классических баллистических целей. Поэтому внимание неизбежно смещается к более мощным решениям – таким как Patriot или THAAD, говорится в публикации.

Однако здесь возникает ключевая проблема: даже для уже развернутых систем не хватает перехватчиков. Ракеты типа PAC-3 MSE производятся ограниченными темпами и востребованы сразу несколькими видами вооруженных сил США, а также союзниками. Появление нового крупного заказчика в лице морской пехоты может еще сильнее обострить дефицит, пишет издание.

В качестве альтернатив рассматриваются и иностранные решения, например южнокорейский комплекс KM-SAM II, который уже демонстрировал способность перехватывать баллистические цели. Но в любом случае ситуация указывает на более глубокий кризис: спрос на современные противоракеты стремительно растет, а возможности их производства пока не успевают за новыми угрозами.

Моская пехота США

В марте сообщалось, что подразделения морской пехоты США ищут новый элемент защиты от современных беспилотников, оснащенных тепловизорами. Так, в подразделениях изучают украинский опыт "шапки-невидимки" для защиты на поле боя.

Ранее на фоне обострения в Иране отмечалось, что США направили на Ближний Восток подразделения морской пехоты для возможной наземной операции по захвату израильского острова Харг, который является основным экономическим хабом страны.

