Морпехи США не могут полагаться на армию в вопросах ПРО и готовят свое решение, - TWZ

Корпус морской пехоты США начал сомневаться в том, что армейские системы противоракетной обороны смогут эффективно прикрывать их подразделения. В результате морпехи рассматривают вариант создания собственных средств защиты от баллистических угроз – несмотря на то, что такие системы уже сейчас в дефиците на мировом рынке, пишет TWZ.
Как отмечает издание Defense Express, проблема особенно обострилась на фоне последних конфликтов, где стало очевидно: существующих возможностей армии может не хватить для прикрытия мобильных экспедиционных сил. Морская пехота действует автономно и быстро перемещается, а значит нуждается в собственной, более гибкой, системе ПРО, а не в зависимости от стационарных или ограниченно мобильных комплексов.
На данный момент у американских морпехов фактически нет полноценной защиты от баллистических ракет: в их распоряжении остаются системы ближнего радиуса вроде Stinger и Avenger, а также перспективный комплекс MRIC (аналог Железного купола), который не рассчитан на перехват классических баллистических целей. Поэтому внимание неизбежно смещается к более мощным решениям – таким как Patriot или THAAD, говорится в публикации.
Однако здесь возникает ключевая проблема: даже для уже развернутых систем не хватает перехватчиков. Ракеты типа PAC-3 MSE производятся ограниченными темпами и востребованы сразу несколькими видами вооруженных сил США, а также союзниками. Появление нового крупного заказчика в лице морской пехоты может еще сильнее обострить дефицит, пишет издание.
В качестве альтернатив рассматриваются и иностранные решения, например южнокорейский комплекс KM-SAM II, который уже демонстрировал способность перехватывать баллистические цели. Но в любом случае ситуация указывает на более глубокий кризис: спрос на современные противоракеты стремительно растет, а возможности их производства пока не успевают за новыми угрозами.
Моская пехота США
