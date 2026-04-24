Инвалидность обычно является основанием для получения отсрочки, но есть исключения.

Пока в Украине объявлена всеобщая мобилизация, более миллиона мужчин официально имеют инвалидность. Из-за тяжелых нарушений организма они не могут полноценно служить на фронте, поэтому в ТЦК им обычно одобряют отсрочку. Тем не менее есть несколько случаев, когда мобилизация с инвалидностью является законной и может проводиться в мае 2026 года.

Какие группы инвалидности не подлежат мобилизации в Украине

Статья 23 Закона "О мобилизации" четко определяет, что лица с таким статусом не призываются на фронт даже в военное время. В законодательстве нет уточнения о том, какая инвалидность не подлежит мобилизации, поскольку это касается всех трёх групп. Таким мужчинам полагается отсрочка, которую можно оформить через приложение "Резерв+" или Центр административных услуг.

Также лиц с таким статусом не имеют права отправлять на ВВК (военно-врачебную комиссию), а если все же требуют пройти медосмотр, то мужчина может подать жалобу на работников ТЦК в суд.

Кроме того, у мужчин с установленной инвалидностью есть право свободно пересекать границу с Украиной, не зависимо от конкретной группы заболевания.

Однако людям с инвалидностью всё равно могут приходить повестки об уточнении данных, и это не считается нарушением закона. И хотя мобилизация лиц с инвалидностью, такие документы игнорировать не стоит, иначе мужчине может прийти штраф ТЦК.

Когда возможна мобилизация людей с инвалидностью

Хотя в большинстве мужчины с таким статусом призыву не подлежат, есть пара категорий, которые всё же могут оказаться на фронте.

Во-первых, это добровольцы. Добровольная мобилизация с инвалидностью в Украине не запрещена, если какая-то бригада согласится взять такого солдата на службу. В таком случае мужчина подписывает контракт и отправляется в армию по собственному желанию.

Во-вторых, мобилизовать могут украинцев, которые не оформили отсрочку. Инвалидность является основанием для её получения. Но автоматически отсрочка не предоставляется - мужчине нужно самостоятельно подать заявление в "Резерв+" или Центр административных услуг. Если этого не сделать, то гражданин с точки зрения ТЦК может считаться уклонистом.

Также важно помнить, что отсрочка многим военнообязанным предоставляется не навсегда, а на какое-то время (обычно на 6 или 12 месяцев). По истечении этого периода её нужно переоформить. В большинстве случаев это происходит автоматически, но не лишним будет проверить в "Резерве", что отсрочка продлилась. Если этого не случилось, нужно заново подать документы на оформление, иначе мужчину могут призвать.

Ещё мобилизация возможна, если лицу назначили перекомиссию, после чего врачи признали его здоровым. В таком случае гражданин теряет инвалидность, а с ней и право на отсрочку.

