Европейцы запустили новую ракету Ariane 6 с аналогом системы Starlink

Ariane 6 – совершенно новая ракета-носитель, на которую Европа возлагает большие надежды.

Европейская ракета-носитель Ariane 6 стартовала с 32 спутниками Amazon Leo с космодрома Куру во Французской Гвиане (заморский департамент Франции). Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Запуск оказался успешным, спутники Amazon Leo были выведены на низкую околоземную орбиту.

Amazon Leo – это сеть спутникового интернета, которую можно считать аналогом Starlink и OneWeb. Для реализации планов планируется задействовать более 3 тысяч космических аппаратов.

Сама ракета Ariane 6 имеет критически важное значение для Европы.

После завершения эксплуатации Ariane 5 именно эта ракета-носитель обеспечивает ЕКА возможность самостоятельно выводить спутники и научные аппараты, не завися от других стран мира.

Впервые ракету запустили в 2024 году. Новый старт стал для Ariane 6 седьмым в целом и вторым запуском наиболее грузоподъемной версии, оснащенной четырьмя ускорителями.

Наличие четырех ускорителей вместо двух дает ракете еще большую мощность, позволяя ей вывести на низкую околоземную орбиту около 21,6 тонн груза.

Это более чем вдвое превышает массу, которую она могла бы доставить на орбиту с двумя ускорителями.

Напомним, недавно на космодроме Куру демонтировали стартовую площадку, с которой запускали российские ракеты "Союз".

Сооружения, оставшиеся после демонтажа, передадут стартапу MaiaSpace – дочерней компании французской Arianespace. Их планируют использовать для запусков новой ракеты Maia.

Что касается самой России, то она также продолжает разработку новых ракет, однако из-за санкций делать это становится все сложнее. Недавно россияне снова не смогли запустить перспективную ракету "Союз-5", с которой они связывают большие надежды.

