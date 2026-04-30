Трамп объяснил, почему война в Иране до сих пор продолжается: вспомнил и об Украине

Американский лидер вновь упрекнул страны НАТО в том, что они не присоединились к войне с Ираном.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями относительно событий на Ближнем Востоке. Говоря о причинах того, что война в Иране до сих пор не завершена, он упомянул и об Украине.

Во время общения с прессой в Овальном кабинете американский лидер подчеркнул, что европейские страны-члены НАТО отказались принять участие в кампании США и Израиля против Ирана. В частности, Вашингтону "ничем не помогла" Италия.

"Испания была ужасна. НАТО тоже. Они занимались Украиной и создали там полный разлад. Мы им помогали из Украины, хотя мы на расстоянии океана. И Байден дал им 350 миллиардов. Это причина, почему война продолжается. Но когда они были нам нужны – их не было", – добавил Трамп.

Президент США отметил, что рассматривает возможность сокращения присутствия американских войск не только в Германии, но и в других странах Европы.

Другие заявления Трампа

Ранее президент США резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца из-за его слов о войне на Ближнем Востоке. По мнению Трампа, немецкий политик оказался "чрезвычайно неэффективным" в вопросе войны в Украине.

Американский лидер также заявил, что Путин якобы уже был готов завершить войну против Украины, но ему помешали некоторые люди. По словам Трампа, в недавней беседе он предложил Путину объявить частичное перемирие.

