Археологи обнаружили деревянные орудия, созданные ещё до появления людей

Остатки доисторического объекта были погребены в земле африканского государства Замбия.

Археологи обнаружили в Замбии древнейшую из известных деревянных конструкций, созданную почти полмиллиона лет назад – задолго до появления современного человека. Об этом пишет издание Earth.com со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Речь идет о находках из района водопада Каламбо, где международная команда ученых из Ливерпульского и Аберистуитского университетов раскопала хорошо сохранившиеся деревянные артефакты возрастом не менее 476 тысяч лет. Как отмечается в публикации, эти объекты относятся к периоду, когда вид Homo sapiens еще не существовал.

По словам авторов исследования, среди находок – клин, палка для копания, обработанный бревно и ветка со специальным вырезом. Самым важным открытием стало то, что некоторые деревянные элементы были сознательно подготовлены для соединения между собой, что свидетельствует о более сложных навыках обработки материалов, чем ученые до сих пор думали об этой эпохе.

Профессор Ларри Барем из Ливерпульского университета подчеркивает, что это открытие меняет представление о ранних предках человека.

"Забудьте о ярлыке "каменный век", посмотрите, что делали эти люди: они создали что-то новое и великое из дерева. Они использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать то, чего никогда раньше не видели, то, чего раньше никогда не существовало", – отметил он.

Как объясняют исследователи, древесина редко сохраняется так долго, поэтому для определения возраста пришлось применить специальные методы. В частности, использовалось люминесцентное датирование.

В публикации отмечается, что открытие ставит под сомнение традиционное представление о "каменном веке" как периоде, когда люди использовали преимущественно камень. Причина такого перекоса – в сохранности материалов: камень выдерживает тысячелетия, тогда как дерево обычно разлагается. Из-за этого до наших дней дошли почти исключительно каменные орудия, тогда как все деревянное с тех пор не сохранилось. Впрочем, условия в Каламбо-Фолс – в частности постоянная влажность – позволили древесине сохраниться.

Находка свидетельствует о том, что ранние гоминиды не только использовали доступные ресурсы, но и планировали свои действия, понимали свойства материалов и могли создавать конструкции с практической целью. Вероятно, они изготавливали платформы, укрытия или другие объекты, которые помогали адаптироваться к окружающей среде.

Авторы исследования заключают, что это открытие расширяет представление о технологических и когнитивных возможностях древних людей. Оно демонстрирует, что еще задолго до появления Homo sapiens их предки уже могли изменять окружающую среду под свои нужды, используя не только камень, но и дерево.

