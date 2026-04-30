МИД Молдовы резко отреагировало на заявления посла РФ о 'защите' Приднестровья

Заявления РФ являются не чем иным, как попыткой дестабилизации ситуации внутри страны, заявили в МИД Молдовы.

Власти Молдовы жёстко отреагировали на заявления посла России Олега Озерова о готовности "защищать" российских граждан в непризнанном Приднестровье. Министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой назвал такие высказывания частью гибридной войны против страны и призвав дипломата сосредоточиться на своей работе, сообщает NewsMaker.

Российский дипломат пригрозил, что Москва может использовать "все доступные средства" для защиты своих граждан в непризнанном приднестровском регионе в случае силового сценария урегулирования конфликта.

По словам министра иностранных дел Молдовы, подобные заявления являются ни чем иным, как попыткой дестабилизации ситуации внутри страны.

"Эти попытки дестабилизировать ситуацию являются частью механизма гибридной войны, которая продолжается уже несколько лет", – подчеркнул он.

Глава МИД также прямо обратился к российскому дипломату, заявив, что ему стоит "сосредоточиться на дипломатической деятельности", а не делать политические заявления, выходящие за рамки его полномочий.

При этом Попшой напомнил, что именно Россия нарушает суверенитет страны. Он указал, что российские войска остаются на территории Молдовы уже более 30 лет, несмотря на международные обязательства.

"Не молдавские войска находятся на территории Российской Федерации, а российские войска незаконно размещаются на территории Молдовы", – заявил министр.

Отдельно в Кишиневе опровергли российские тезисы о необходимости "защиты русскоязычных". В МИД подчеркнули, что все граждане, независимо от языка, пользуются полным спектром прав и свобод.

"Русскоязычные граждане Молдовы чувствуют себя здесь хорошо, их права соблюдаются – в отличие, к сожалению, от Российской Федерации", – отметил Попшой.

Ситуация в Приднестровье

В декабре прошлого года была замечена активизация России в Приднестровском регионе Молдовы для отвлечения ресурсов Украины вследствие угроз со стороны российского анклава. В Главном управлениии разведки Украины отметили, что на территории так называемой ПМР усилены мобилизационные мероприятия.

Как заявил на пресс-конференции в сентябре президент Владимир Зеленский, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину "несколько выстрелов" прозвучали и со стороны самопровозглашенного Приднестровья.

