Армия РФ пытается полностью захватить Гришино в Донецкой области, - военные

В то же время украинские бойцы активно наносят удары по противнику с помощью дронов.

Российские оккупанты пытаются установить полный контроль над селом Гришино в Донецкой области, однако украинские защитники не дают захватчикам достичь этой цели. Об этом сообщает Группировка войск "Восток".

"В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Фиксируются признаки подготовки противника к активизации наступательных действий с привлечением накопленных резервов. Враг наращивает количество авиаударов и применение других огневых средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные отметили, что армия РФ пытается полностью захватить Покровск и Мирноград, тогда как подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные позиции на северных окраинах этих населенных пунктов.

"Оккупанты также пытаются взять под полный контроль населенный пункт Гришино. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, проводят активные поисково-ударные действия в Гришино и срывают попытки противника оккупировать населенный пункт", - заверили в группировке.

Украинские бойцы активно наносят по противнику удары дронами в северо-западной части Покровска, которую враг пытается использовать как плацдарм для накопления живой силы перед дальнейшим продвижением в сторону Гришино.

"В целом, в зоне ответственности ОВ "Восток" потери оккупантов остаются наибольшими - 272 захватчика за прошедшие сутки. Также уничтожено 2086 БПЛА различных типов, уничтожено и повреждено 37 единиц другого вооружения и техники. Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 37 пунктов управления российских БпЛА", - добавили в сообщении.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о направлении фронта, на котором сейчас наиболее жарко. Он отметил, что интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

"По итогам работы уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника. На месте решил вопрос дополнительного обеспечения наших подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами", - добавил Сырский.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что весенняя наступательная кампания у россиян уже провалилась. По его словам, весенняя кампания РФ "утонула этой весной, они не смогли наступать".

"Они предпринимают наступательные действия, но все они одинаковы - попытки инфильтрации и тому подобное. Техникой пробиться никуда они не могут - технику сжигаем. Поэтому какой-то масштабной операции у них нет, хотя на разных участках фронта с помощью тактики проникновения, постоянных штурмов они все равно пытаются действовать. Наши воины их уничтожают", - отметил президент.

