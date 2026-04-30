Трампа, вероятно, выдвинули на Нобелевскую премию мира, - Reuters

Лауреата Нобелевской премьеры мира 2026 года озвучат 9 октября, церемония награждения состоится 10 декабря.

Около 287 кандидатов будут рассмотрены на Нобелевскую премию мира 2026 года, сообщил в секретарь Норвежского Нобелевского комитета, и, вероятно, среди номинантов будет президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Reuters.

Важно, что из числа номинантов этого года 208 - это отдельные лица и 79 - организации, сказал Кристиан Берг Харпвикен, добавив, что по сравнению с прошлым годом появилось много новых кандидатов.

"Поскольку я недавно занял эту должность, меня несколько удивило, насколько часто список обновляется из года в год", - сказал Харпвикен, который занимает эту должность с января 2025 года.

По его словам, несмотря на рост числа конфликтов во всем мире и давление на международное сотрудничество, премия остается актуальной:

"Премия мира еще важнее в период, подобный тому, в котором мы живем", - сказал он. "Хорошей работы сейчас столько же, если не больше, чем когда-либо".

Трампа, вероятно, номинируют, но это не подтверждено

Отмечается, что лидеры Камбоджи, Израиля и Пакистана заявили, что выдвинули Трампа на премию в этом году. Их выдвижения, если бы они были сделаны, были бы осуществлены весной и летом 2025 года, и поэтому они действительны, учитывая, что крайний срок был 31 января.

"Нет возможности проверить, выполнили ли они свои обещания, поскольку выдвижения остаются секретными в течение 50 лет, и Харпвикен отказался сообщить, был ли Трамп номинирован", - сказано в статье.

Важно, что номинация не является одобрением со стороны организации, присуждающей премию. Помимо членов комитета, тысячи людей по всему миру могут предлагать кандидатуры: члены правительств и парламентов; действующие главы государств; профессора истории, социальных наук, права и философии; и бывшие лауреаты Нобелевской премии мира, среди прочих.

Нобелевская премия и Трамп

Ранее Трамп заявил, что больше не хочет обсуждать тему возможного получения Нобелевской премии мира. В интервью его спросили, может ли война с Ираном повысить его шансы на получение престижной награды.

"Я не знаю. Меня это не интересует", - ответил американский президент.

Трамп также отметил, что не обсуждал вопрос о Нобелевской премии во время бесед с иностранными лидерами после начала нового конфликта на Ближнем Востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: