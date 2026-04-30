Как украинцы относятся к передаче Донецкой области России в обмен на гарантии безопасности: свежий опрос

В частности, за весь период наблюдений общественное мнение по этому вопросу существенно не меняется.

57% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль России всю Донецкую область в обмен на гарантии безопасности. В то же время готовы на такую уступку - 36% (хотя из них большинство признают, что это сложное условие). Еще 7% не смогли определиться со своим мнением. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что по сравнению с началом марта 2026 года с 62% до 57% стало немного меньше тех, кто категорически против. Доля тех, кто был согласен в начале марта - 33%, сейчас - 36%. Текущие показатели (на конец апреля) вернулись к уровню февраля.

"В целом можно видеть, что за весь период наблюдений общественное мнение по этому вопросу существенно не меняется и стабильно большинство украинцев критически оценивают такую инициативу. При этом напомним, что наш эксперимент в середине февраля показал, что если конкретизировать гарантии безопасности от США и прямо указывать, что они не будут включать размещение их войск в Украине, закрытие неба и бесплатное предоставление оружия, то поддержка предложения будет значительно ниже", - пояснили социологи.

Также в исследовании указывается, что большинство украинцев - 60% - считают, что больше всего срывает усилия по завершению войны именно Россия. Далее идут США - 14% считают, что они в наибольшей степени ответственны за неуспех в завершении войны. Обвиняют прежде всего Украину - 7%, Европу - 5%.

Как сообщал УНИАН, возросло количество граждан Украины, которые считают абсолютно неприемлемым условие вывода Сил обороны из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и стран Европы.

Сначала социологи поинтересовались, верят ли украинцы, что нынешние трехсторонние переговоры Украины, США и РФ приведут к устойчивому миру.

Так, подавляющее большинство украинцев - 71% - не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру в Украине. Верят - 25%.

Вас также могут заинтересовать новости: