Бельгия возвращается к 'мирному атому' и выкупает свои АЭС у французов

Правительство Бельгии приостановит план по выводу из эксплуатации всех атомных электростанций, несмотря на то, что долгое время страна намеревалась полностью отказаться от атомной энергетики. Об этом намерении написал в соцсети X премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.
"Правительство делает выбор в пользу надежного, доступного и долгосрочного источника энергии, который меньше зависит от ископаемого топлива, что даст нам больший контроль над нашими энергоносителями", – написал Де Вевер.
Агентство Reuters отмечает, что Брюссель также планирует заключить соглашение о приобретении активов французской энергетической группы Engie в сфере атомной энергетики, расположенных на территории Бельгии. Речь идет, среди прочего, о семи атомных реакторах. Представители бельгийских властей подчеркивают, что этот шаг будет способствовать обеспечению энергетических потребностей страны.
По данным открытых источников, в Бельгии действуют две основные атомные электростанции, которые производят почти половину электроэнергии в стране. Это АЭС Дул, расположенная недалеко от Антверпена, а также АЭС Тианж, находящаяся недалеко от города Юи. Общая мощность АЭС Бельгии составляет 8761 МВт.
Страна планировала отказаться от АЭС еще в прошлом году, но новое правительство планирует продлить работу атомных блоков до 2045 года
Мир возвращается к "мирному атому" – последние новости
Европейский Союз долгое время двигался к постепенному отказу от атомной генерации. По данным открытых источников, доля атомной энергии в странах-членах блока упала до 15%. Впрочем, на фоне войны на Ближнем Востоке Европа решила вернуться к идее развития атомной генерации.
В конце 2025 года стало известно, что Япония возобновит работу крупнейшей в мире АЭС через 15 лет после аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году.