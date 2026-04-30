Бельгия возвращается к 'мирному атому' и выкупает свои АЭС у французов

Страна планировала полностью отказаться от атомной энергии, но новое правительство намерено продлить срок эксплуатации АЭС до 2045 года.

Правительство Бельгии приостановит план по выводу из эксплуатации всех атомных электростанций, несмотря на то, что долгое время страна намеревалась полностью отказаться от атомной энергетики. Об этом намерении написал в соцсети X премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

"Правительство делает выбор в пользу надежного, доступного и долгосрочного источника энергии, который меньше зависит от ископаемого топлива, что даст нам больший контроль над нашими энергоносителями", – написал Де Вевер.

Агентство Reuters отмечает, что Брюссель также планирует заключить соглашение о приобретении активов французской энергетической группы Engie в сфере атомной энергетики, расположенных на территории Бельгии. Речь идет, среди прочего, о семи атомных реакторах. Представители бельгийских властей подчеркивают, что этот шаг будет способствовать обеспечению энергетических потребностей страны.

По данным открытых источников, в Бельгии действуют две основные атомные электростанции, которые производят почти половину электроэнергии в стране. Это АЭС Дул, расположенная недалеко от Антверпена, а также АЭС Тианж, находящаяся недалеко от города Юи. Общая мощность АЭС Бельгии составляет 8761 МВт.

Страна планировала отказаться от АЭС еще в прошлом году, но новое правительство планирует продлить работу атомных блоков до 2045 года

Европейский Союз долгое время двигался к постепенному отказу от атомной генерации. По данным открытых источников, доля атомной энергии в странах-членах блока упала до 15%. Впрочем, на фоне войны на Ближнем Востоке Европа решила вернуться к идее развития атомной генерации.

В конце 2025 года стало известно, что Япония возобновит работу крупнейшей в мире АЭС через 15 лет после аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году.

