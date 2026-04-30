Не Samsung и не Xiaomi: назван Android-смартфон с самой 'живучей' батареей

В 2026 году рекорды автономности уже зависят не только от емкости аккумулятора, но и от новых технологий батареи и оптимизации системы.

В 2026-м гонка за автономностью смартфонов вышла на новый уровень – и лидером неожиданно стал не флагман от Samsung или Xiaomi. По данным тестов CNET, лучшим Android-смартфоном по времени работы от батареи сейчас является OnePlus 15.

Главная причина – внушительный аккумулятор емкостью 7300 мАч, который позволяет телефону уверенно работать до двух дней на одной зарядке при обычном использовании.

Ключевую роль играет не только емкость батареи, но и новая технология. В OnePlus 15 используется кремний-углеродный аккумулятор, который отличается более высокой плотностью энергии по сравнению с привычными литий-ионными решениями. Это позволяет "упаковать" больше емкости без увеличения размеров смартфона.

Видео дня

В независимых тестах от PhoneArena, Tom's Guide и ZDNet OnePlus 15 также занял первые места по времени автономной работы. В стресс-тесте блогера Mrwhosetheboss флагман занял второе место, уступив лишь Oppo Find X9 Pro с еще более емкой батареей на 7500 мАч.

Отличные результаты также показывают OnePlus 13R (6000 мАч) и OnePlus 15R (7400 мАч). Среди конкурентов выделяется Poco F7 Pro с батареей на 5600 мАч, который в отдельных тестах уступает только OnePlus 15.

Также в рейтинге нашлось место недорогим смартфонам Motorola с классическими литий-ионными батареями на 5000 и 5200 мАч. Их успехи можно объяснить не слишком мощным и экономичным железом.

При этом лучшую автономность среди всех смартфонов показали iPhone 17 Pro Max и iPhone 17. Несмотря на то, что Apple остается одной из немногих компаний, не использующих кремниево-углеродные аккумуляторы, именно ее смартфонам удалось показать лучшую автономность.

Это объясняется высокой эффективностью процессоров Apple и операционной системы iOS. Разрешение дисплея, яркость, эффективность процессора и оптимизация ОС – одни из главных факторов, влияющих на производительность батареи смартфона, и Купертино по этому параметру традиционно удается выжимать максимум даже из АКБ меньшей емкости.

Ранее эксперты назвали смартфон с лучшей камерой в 2026 году. Galaxy S26 Ultra признали "самым универсальным камерофоном", особенно для тех, кому важны зум, ночная съемка и видео.

УНИАН публиковал полный список гаджетов, которые получат Android 17. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш смартфон новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пора задуматься об апгреде.

Вас также могут заинтересовать новости: