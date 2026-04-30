Джей Ло закрутила запретный роман с известным актером: Netflix показал трейлер

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный трейлер новой романтической комедии "Офисный роман" (Office Romance), в которой главные роли исполнили Дженнифер Лопес ("Если свекровь - монстр", "Свадебный переполох") и Бретт Голдштейн ("Тед Лассо", "Тор: Любовь и гром")

"Романтическая комедия с опасностью для карьеры… но риск того стоит", - говорится в описании ролика.

Эта "горячая" романтическая комедия повествует о тайном офисном романе и неприятностях пары трудоголиков, которые начнут "думать "сердцем, подчеркнули создатели ленты.

Известно, что Лопес будет играть строгую руководительницу компании, а Голдштейн - нового сотрудника. Между ними практически сразу же вспыхнет роман на фоне запрета на отношения в офисе. Это классическая романтическая комедия с конфликтом "работа vs чувства".

Режиссером ленты выступает Ол Паркер ("Отель "Мэриголд", "Мамма Мия 2"). Фильм выйдет на большие экраны 5 июня 2026 года.

