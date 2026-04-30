Дайверы обнаружили обломки крупнейшего корабля США, потерянного в Первой мировой, - CNN

Катер "Тампа" был потоплен немецкой подводной лодкой у берегов Великобритании.

Британские дайверы обнаружили обломки американского военного корабля "Тампа", который затонул во время Первой мировой войны и считается крупнейшей морской потерей США в этом конфликте. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление американской Береговой охраны.

"Тампа" была атакована немецкой подводной лодкой у южного побережья Англии в сентябре 1918 года. После попадания торпеды корабль затонул всего за три минуты вместе со всеми 131 членом экипажа. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным более века.

По информации Береговой охраны США, обломки нашли в минувшие выходные на глубине около 91 метра в 80 километрах от побережья Корнуолла. Поисками занималась британская команда Gasperados Dive Team, которая работала вместе с историками и исследователями.

"Это открытие является результатом трех лет исследований и поисков. TAMPA имеет огромное значение для Соединенных Штатов и родственников всех, кто погиб в тот день. Их последнее место упокоения наконец-то известно", – отметил руководитель поисковой группы Стив Мортимер.

Историки Береговой охраны помогли подтвердить идентичность судна по архивным данным и изображениям. В настоящее время Береговая охрана США разрабатывает планы дальнейшего исследования места аварии с помощью автономных систем и роботизированных технологий.

