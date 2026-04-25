Редис растет быстро, но, чтобы получить крупные корнеплоды, важно регулярно его поливать.

Чтобы редиска выросла крупной и хрустящей, важен не столько сорт, сколько правильный уход и знание потребностей этого овоща. Он очень чувствителен к ошибкам, и если ему не хватает влаги, посадки слишком густые или температура слишком высокая, он почти сразу начинает стрелковаться, а корнеплоды вырастают мелкими и жесткими.

Разберемся, как ухаживать за редисом, чтобы добиться большого и качественного урожая.

Как получить хороший урожай редиса – главное правило

Самое важное здесь – знать, как поливать редис в открытом грунте: уж больно он чувствителен к пересыханию почвы. Стоит земле остаться сухой всего на один-два дня, и корнеплоды могут стать горькими, внутри появятся пустоты, а иногда растение и вовсе может уйти в стрелку. В общем, важно следить, чтобы земля всегда оставалась слегка влажной примерно на глубину 5–7 сантиметров.

В обычную погоду редис достаточно поливать раз в два-три дня, но в жаркие дни это лучше делать ежедневно – утром или вечером, когда влага не так быстро испаряется.

Воды при этом нужно давать достаточно, но без избытка: из-за застоя влаги корнеплоды могут потрескаться или начать загнивать. Кстати, именно из-за неравномерного полива редис часто вырастает мелким, поэтому здесь особенно важна регулярность.

Еще важно иметь в виду, что после полива верхний слой почвы быстро становится плотным, образуя слипшуюся влажную корку, которая мешает воздуху свободно поступать к корням. В итоге редиска растет медленнее и, соответственно, хуже набирает нужный размер.

Но если аккуратно разрыхлить землю между рядами на глубину двух-трех сантиметров, земля сможет дышать, и корнеплоды вырастут ровными и крупными. При этом не забывайте регулярно удалять сорняки – они забирают у растения воду и все питательные вещества.

Что сделать, чтобы редиска была крупной – другие рекомендации

Если вам важен именно размер, редис нужно обязательно прореживать. Когда растения сидят слишком близко друг к другу, они начинают соперничать и вместо корнеплода просто наращивают ботву или, опять же, идут в стрелку.

Так что как только у редиски появятся один-два настоящих листочка, оставляйте между растениями примерно 4-5 сантиметров. А если сорт должен быть крупным, то лучше выделить все 6-7 сантиметров.

С подкормками тоже не все так просто: важно знать, что не любит редис. Слишком много азота, например, заставит его наращивать листья, а не сам корнеплод, так что лучше не использовать свежий навоз и не давать много азотных удобрений. Если земля бедная, хватит и одной небольшой подкормки золой или любым калийно-фосфорным удобрением. Это уже сделает плоды достаточно плотными и сочными.

Еще одна причина, почему редиска идёт в стрелку, помимо неправильного полива – это перегрев. Лучше всего она растет при температуре от 12 до 18ºС. Если же температура поднимается выше 22ºС, риск стрелкования сильно увеличивается. В такие дни полезно немного притенять грядку в полуденные часы и особенно тщательно следить за влажностью почвы.

Если не только понимать, как ухаживать за редисом в открытом грунте, но и применять эти знания на практике, он порадует вас крупным и сочным урожаем, который можно будет собрать уже через 20-30 дней.

