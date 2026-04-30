1 мая в Украине будет последний холодный день перед долгожданным потеплением

Май в Украине начнется с прохладной погоды. 1 числа столбики термометров в большинстве областей покажут +10°...+12°, на северо-востоке местами будет +8°...+10° и только на западе и в Одесской области температура поднимется до +12°...+14°. На юго-востоке, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях пройдут небольшие локальные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +12°.
- Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +14°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +14°.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +13°.
- В Тернополе 1 мая ночью -1°, днем +14°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +14°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +14°, переменная облачность.
- В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.
- В Виннице завтра будет -1°...+12°, переменная облачность.
- В Житомире в пятницу ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, переменная облачность.
- В Черкассах завтра ночью -1°, днем +13°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+12°, небольшой дождь.
- В Одессе 1 мая - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +14°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +5°...+13°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью -1°, днем +11°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +12°.
Какой праздник 1 мая, приметы погоды
1 мая - святого пророка Иеремии. По приметам, если в этот день идет дождь, то лето будет сухим и жарким.