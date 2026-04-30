1 мая в Украине будет последний холодный день перед долгожданным потеплением

Май в Украине начнется с прохладной погоды. 1 числа столбики термометров в большинстве областей покажут +10°...+12°, на северо-востоке местами будет +8°...+10° и только на западе и в Одесской области температура поднимется до +12°...+14°. На юго-востоке, а также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях пройдут небольшие локальные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +12°.

Во Львове в пятницу будет переменная облачность. Ночью -1°, днем +14°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью -1°, днем +14°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью -1°, днем +13°.

В Тернополе 1 мая ночью -1°, днем +14°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью -1°, днем +14°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем будет +14°, переменная облачность.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью -1°, днем +12°.

В Виннице завтра будет -1°...+12°, переменная облачность.

В Житомире в пятницу ночью -1°, днем +12°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+12°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью -1°, днем +13°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха -1°...+12°, небольшой дождь.

В Одессе 1 мая - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +14°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +3°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +13°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +12°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +10°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью -1°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +5°...+13°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью -1°, днем +11°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +12°.

Какой праздник 1 мая, приметы погоды

1 мая - святого пророка Иеремии. По приметам, если в этот день идет дождь, то лето будет сухим и жарким.

