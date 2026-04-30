Планировали ряд лиц: Федоренко прокомментировал поражение сразу двух российских вертолетов

Поражение двух вражеских вертолетов в Воронежской области стало первой подобной операцией за время полномасштабной войны и результатом слаженной работы украинских подразделений. Такое мнение высказал командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" СБС Юрий Федоренко.

"Мне кажется, что за время полномасштабной войны это первая такая операция. У нас была операция "Паутина" на территории РФ, которая является абсолютно гениальной по планированию и проведению и которая точно уже вошла в учебники по истории. У нас доблестные представители Сил обороны сбивают беспилотники противника в воздухе. Также были поражения на аэродромах врага за счет ракетного вооружения, но чтобы именно ударные беспилотники на такое расстояние нанесли поражение по вражеским боевым вертолетам - это впервые", - рассказал он в эфире Espreso.

По его словам, есть четкий факт фиксации, когда они приземлились для дозаправки.

"Это впервые в истории российско-украинской войны, когда состоялась такая операция. Планировали ее ряд лиц, которые останутся навсегда за кадром, ведь специфика их работы заключается в том, что о них много не говорят, но они свою работу выполняют четко и качественно. Это группировка Объединенных сил, "Альфа", подразделения СБС и, конечно, наши пилоты и 43-я", - отметил военный.

По его словам, эффективное взаимодействие между различными родами войск и структурами позволяет действовать как единый слаженный механизм.

"Мы можем видеть на примере, как хорошо может работать и работает взаимодействие между различными родами войск. Я назвал сейчас разные структуры, но они работают в едином замысле. Конечно, мы испытываем большую гордость за то, что военнослужащие бригады "Ахиллес" являются той составляющей, которая обеспечила полную реализацию этой задачи", - добавил Федоренко.

Поражение вертолетов в Воронежской области

29 апреля "Птицы" Сил беспилотных систем (СБС) обнаружили и поразили два вертолета противника Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области Российской Федерации, что в 150 км от линии боевого столкновения.

