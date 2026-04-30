Вышел трейлер нового хоррора 'Обитель зла' от Зака Креггера со звездой 'Эйфории' (видео)

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment показала тизер-трейлер нового хоррора "Обитель зла" (Resident Evil) от известного режиссера Зака Креггера ("Орудия", "Варвар"). Фильм снят для IMAX, на большие экраны выйдет 18 сентября 2026 года.
Как отмечается в описании к ролику, это захватывающая и ужасающая новая интерпретация франшизы "Обитель зла".
"Обитель зла" Зака Креггера - что известно о сюжете
В совершенно новой истории фильм рассказывает о медицинском курьере Брайане, который невольно оказывается втянутым в напряженную, безостановочную гонку за выживание, когда в одну ужасную ночь вокруг него разворачивается настоящий хаос.
Главную роль в фильме исполнил американский актёр Остин Абрамс, сыгравший в популярных сериалах "Эйфория" и "Ходячие мертвецы".
Также сообщается, что сценарий к ленте написал Зак Креггер в сотрудничестве с Шеем Хаттеном.
"Обитель зла" Зака Креггера - трейлер
Новый "Обитель зла" был снят кинокомпаниями Columbia Pictures и Constantin Film при участии TriStar Pictures.
