В Австралии обнаружили 'чрезвычайно редкие' останки утконоса: чем они так поразили ученых

Утконосы когда-то имели хорошо сформированные зубы.

В Австралии ученые обнаружили редкие ископаемые останки, принадлежащие самому древнему известному виду утконоса, жившему 25 миллионов лет назад, что позволило им раскрыть секреты эволюции одного из самых загадочных млекопитающих Земли.

Как пишет DiscoverWildlife, в исследовании, опубликованном в журнале Australian Zoologist, палеонтологи из Университета Флиндерса описали открытие трех новых ископаемых, принадлежащих O. insignis – виду, ранее известному только по скудным останкам, описанным в 1975 году. Новые останки включают нижний первый моляр, верхний второй премоляр и часть плечевого пояса (лопаточно-коракоидный отросток). Ранее этот древний утконос был известен только по фрагментам челюсти и таза, а также полутора коренным зубам.

O. insignis отличается от более поздних утконосов наличием хорошо сформированных зубов – коренных и премоляров, – которые, по мнению исследователей, он сохранил на протяжении всей своей взрослой жизни. В этом его отличие от современных утконосов, которые рождаются с рудиментарными зубами, которые вскоре теряют по мере взросления, заменяя их маленькими роговыми подушечками.

Видео дня

"У этого вида также были большие, заостренные передние зубы, которые вместе с крупными, крепкими коренными зубами могли легко раздавливать животных с панцирями или прочным экзоскелетом, таких как раки", – сказал Тревор Уорти, ведущий автор исследования.

Сравнивая эти окаменелости с хорошо сохранившимся черепом более молодого, но близкородственного вида, известного как Obdurodon dicksoni (возрастом 17-14 миллионов лет), исследователи получили наиболее ясное на сегодняшний день представление об этих древних животных.

Эти окаменелости показывают, что 25 миллионов лет назад Obdurodon insignis был очень похож на современного утконоса, и отличался главным образом тем, что был немного крупнее и имел зубы.

