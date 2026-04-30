В сети показали McDonald's с 'лучшими видами в мире': где он находится (видео)

Здесь можно есть нагетсы, любуясь пейзажами из "Аватара".

Туристка показала в сети один из ресторанов McDonald's, из которого откываются, по ее словам, самые лучшие виды в мире.

Как пишет Mirror, в видео в Instagram пользовательница @janetnewenham поделилась видом из McDonald's в Национальном парке Чжанцзяцзе в Китае, которые действительно захватывают дух. Джанет показала зрителям мистический пейзаж с высокими скалами, зеленью и туманным небом.

Чжанцзяцзе известен своими впечатляющими песчаниковыми колоннами и дикими пейзажами, известными по фильму "Аватар". Находящийся рядом McDonald's создает сюрреалистическую атмосферу, и видео мгновенно завирусилось.

Многие пользователи сказали, что хотели бы заказать наггетсы в этом потрясающем месте.

Один комментатор отметил: "Я был там в 2015 году, и это просто потрясающе, клянусь, McDonald's всегда занимает лучшие места".

Однако другие раскритиковали McDonald's за размещение в этом районе, отмечая, что он "по сути, испортил вид".

Один из пользователей отметил, что рестораны McDonald's и KFC в этом месте выглядят "немного нелепо".

А другой подчеркнул, что ему печально видеть такие рестораны в таком красивом месте.

Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае расположен в центрально-восточной части страны и занимает площадь 48,15 кв. км. Территория парка является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парк состоит из густых лесов, глубоких ущелий, глубоких каньонов, необычных вершин, пещер и столбообразных скальных образований, покрывающих всю территорию парка. Они состоят из кварцевого песчаника и образовались в результате физической эрозии, вызванной обильными дождями. Именно эти столбообразные скальные образования и принесли парку мировую известность.

Ранее бывшая сотрудница McDonald’s рассказала о нескольких практических моментах, связанных с работой сети и обслуживанием клиентов.

По её словам, многие клиенты заказывают картофель фри "без соли", чтобы получить свежую порцию, однако она говорит, что это неэффективно. Она утверждает, что достаточно прямо попросить свежую картошку фри – в большинстве случаев она и так подаётся только что приготовленной.

