Ученые нашли редкую окаменелость, свидетельствующую о том, что у змей когда-то были ноги

Найденная в Аргентине окаменелость меняет представление ученых о происхождении змей. Останки Najash rionegrina показывают, что у ранних особей еще были задние конечности и сохранились кости черепа, отсутствующие у современных видов. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что этот экземпляр, возраст которого составляет почти 100 миллионов лет, проливает свет на этап эволюции, долгое время остававшийся неясным.

Он показывает, что рептилии не стали полностью безногими сразу, а прошли через постепенную трансформацию. В течение многих лет раннюю историю змей было трудно восстановить из-за ограниченного количества окаменелостей. Многие идеи основывались на неполных данных, оставляя открытыми вопросы о том, как эволюционировали их тела и черепа.

Окаменелость Najash rionegrina четко демонстрирует задние конечности, подтверждая, что ранние змеи сохраняли эти особенности дольше, чем считалось ранее. В исследовании, опубликованном в Science Advances, она описывается как вид, у которого редукция конечностей все еще продолжалась.

"Змеи представляют собой один из самых ярких примеров эволюционной многогранности строения тела позвоночных, включая удлинение тела, потерю конечностей и подвижность черепа. Однако понимание самых ранних шагов к приобретению этих замечательных адаптаций затруднено крайне ограниченной палеонтологической летописью ранних змей", - пишут ученые.

Важно, что еще одна ключевая деталь - это видимая в черепе скуловая кость, или кость щеки. Эта кость почти полностью отсутствует у ныне живущих змей. Ее наличие у Najash проясняет давнее заблуждение. Соавтор Майкл Колдуэлл отметил, что это исправляет более чем вековую путаницу в отношении анатомии черепа этого пресмыкающегося. Он сказал:

"Это исследование революционизирует наше понимание скуловой кости у змей и незмеиных ящериц. После 160 лет ошибок эта статья исправляет эту очень важную особенность, основываясь не на догадках, а на эмпирических данных".

Сканирование показывает, что скрывал камень

Для изучения окаменелости без ее повреждения исследователи использовали микрокомпьютерную томографию. Этот метод позволил им детально воссоздать череп и увидеть структуры, скрытые внутри породы, включая нервные каналы и кровеносные сосуды.

Команда объяснила, что эти сканирования выявили особенности, которые ранее были упущены или неправильно интерпретированы. Они также помогли прояснить, как некоторые кости черепа постепенно уменьшались или терялись с течением времени, что привело к появлению гибких черепов, наблюдаемых у современных хладнокровных животных.

Происхождение змей стало еще сложнее

Отмечается, что анатомия Najash ставит под сомнение идею о том, что бесшумный хищник изначально был небольшим роющим животным. Ведущий автор Фернандо Гарберольо вместо этого описывает предков, которые были крупнее и имели широкие рты. Он объяснил:

"Наши результаты подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупными и имели большие рты, а не небольшими роющими формами, как считалось ранее. Исследование также показывает, что ранние змеи сохраняли задние конечности в течение длительного периода времени до появления современных змей, которые по большей части полностью безноги".

Более поздние результаты подтверждают эту более сложную точку зрения. Ископаемые находки, такие как Boipeba tayasuensis, показывают, что некоторые ранние слепые змеи могли вырастать до более чем одного метра в длину. Другое исследование предполагает, что ранние особи сочетали роющий образ жизни с более гибким поведением, а не придерживались одного единственного способа существования.

В совокупности эти открытия показывают, что их эволюция следовала нескольким путям одновременно. Najash rionegrina по-прежнему выделяется как один из наиболее ярких примеров этого продолжающегося перехода.

