В США разрабатывают революционное оружие против дронов, – Defence Blog

Компания финансирует этот амбициозный проект за счет собственных средств.

В Соединенных Штатах Америки работают над созданием оружия на основе высокомощной микроволновой энергии, которое будет способно выводить из строя электронику дронов без выстрелов.

Разработкой занимается калифорнийская компания-производитель антенн ThinKom Solutions. Систему под названием Alecto там создают за собственные средства, пишет Defence Blog. Известно, что новинка уже достаточно компактна для установки на боевую машину пехотного взвода.

Компания ThinKom более двух десятилетий занималась разработкой антенных систем с фазированной решеткой для спутниковой связи. В основе новой системы Alecto лежит запатентованная конструкция под названием VICTS (Variable Inclination Continuous Transverse Stub). Это управляемая механическая фазированная решетка, обеспечивающая высокую точность и низкие боковые лепестки.

Сочетание этой архитектуры антенн с лучшей в своем классе вакуумной электроникой придает Alecto пиковую плотность мощности.

"Именно это преимущество в плотности мощности делает микроволновое оружие эффективным против электроники дронов: достаточное количество микроволновой энергии, подаваемое на цель, нарушает работу или разрушает бортовую электронику, которая поддерживает ее полет, без необходимости физического попадания снаряда в корпус летательного аппарата", – поясняется в материале.

Почему появление такой системы станет важным

Традиционные кинетические системы противодействия БПЛА – будь то ракеты, пушки или дроны-перехватчики – имеют ограниченный боезапас. Уничтожение роя из 50 дронов с помощью системы, стреляющей физическими снарядами, означает расход не менее 50 снарядов. Когда они исчерпаются, способность поражать вражеские цели исчезает. В то же время микроволновое оружие ограничено лишь источником питания.

К тому же, большую роль играет мобильность платформы. Традиционные системы направленной энергии исторически требовали крупных транспортных средств, значительной инфраструктуры для генерации электроэнергии и специализированного вспомогательного оборудования, что ограничивало их развертывание фиксированными объектами или крупными платформами.

"Уменьшение размеров, веса, мощности и стоимости (SWaP-C) Alecto является достаточно значительным, чтобы обеспечить установку на транспортных средствах пехотных подразделений и беспилотных наземных транспортных средствах – платформах на уровне небольших подразделений, где угроза со стороны дронов является наиболее непосредственной и где логистика пополнения запасов кинетических боеприпасов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами является наиболее сложной. Система, которая помещается на транспортное средство пехотного взвода и обеспечивает покрытие от горизонта до горизонта благодаря компактной конструкции с низким профилем, меняет тактические расчеты для пехотных и легких сил так, как этого не могли сделать предыдущие системы", – добавляет автор.

Другие особенности системы Alecto

Плюсом новинки станет и простой интерфейс для планшетов, и совместимость с основными сетями управления. Это позволяет избежать необходимости специальной подготовки бойцов, которая ранее тормозила внедрение современных электронных систем на уровне подразделений.

Также система соответствует требованиям по защите от электромагнитного излучения, регулирующим безопасное использование мощных систем вблизи персонала, топлива и оборудования.

"Возможность ведения огня во время движения означает, что система не требует остановки и стабилизации транспортного средства перед введением в бой, что имеет большое значение для мобильных операций, где остановка создает уязвимость", – подчеркивает издание.

