Как вернуть старому смартфону 'ощущение нового': простой ритуал на 10 мин

Эксперты подчеркивают: в большинстве случаев тормоза связаны не с возрастом телефона, а с накопившимся "цифровым мусором".

Тормозящий Android-смартфон не обязательно означает, что пришло время дорогого апгрейда. Несмотря на раздражающие лаги, дерганую анимацию и программы, которые открываются с задержкой, проблема редко бывает в самом железе, пишет CNET.

Чаще всего виноват так называемый цифровой мусор – накопленные кэш-файлы, системные логи, оставшиеся данные от давно удаленных и забытых приложений и другой скрытый "балласт", который со временем перегружает ресурсы устройства.

Хорошая новость в том, что вернуть ощущение нового телефона можно без покупки нового устройства и без затрат на ремонт. 10-минутная процедура способна заметно уменьшить лаги и восстановить отзывчивость системы, особенно если это бюджетный смартфон.

Удалите ненужные приложения

Начать стоит с удаления забытых приложений. Многие программы, которые вы давно не открывали, продолжают занимать место – и иногда даже имеют разрешения на доступ к данным, которые вы давали им при установке.

Чтобы полностью удалить приложение, а не просто значок на экране, в настройках перейдите в раздел "Приложения" → "Все приложения". Далее выберите нужную программу, откройте вкладку "Хранилище и кеш" и нажмите "Очистить хранилище" и "Очистить кеш". Завершив очистку данных, вернитесь к предыдущему экрану и нажмите "Удалить".

Приложение будет полностью удалено, а память смартфона вздохнет с облегчением.

Удалите старые файлы, чтобы освободить память

Следующий шаг – очистка файлов и загрузок. На Android очень легко забыть о накопившихся документах, фото или GIF-файлах, которые остаются в памяти смартфона. Со временем они занимают кучу пространства и замедляют работу системы.

Обычно для этого достаточно открыть встроенный файловый менеджер – он может называться Files или File Manager в зависимости от производителя – и проверить папку загрузок и раздел с крупными файлами. Система предложит удалить временные файлы приложений, не затрагивая личные данные (фото, контакты) или настройки.

Персонализируйте домашний экран

После этого стоит обратить внимание на внешний вид и настройки домашнего экрана. Даже небольшие изменения – например, изменение размера значков приложений или создание папок – способны сделать интерфейс более легким и отзывчивым.

В Android эти параметры доступны через длительное нажатие на рабочий стол и переход в настройки домашнего экрана.

Оптимизируйте системные настройки

Скачивать или устанавливать ничего не нужно – достаточно просто изменить несколько системных настроек. Специалисты советуют ограничить фоновую активность приложений, включить темную тему и отключить автоматическое добавления новых иконок на рабочий стол.

Такие изменения не только улучшают визуальный опыт, но и снизят нагрузку на систему и батарею.

В итоге всего за 10 минут можно провести базовую "очистку" Android-устройства, которая вернет ему часть прежней скорости и плавности. Это не превращает старое устройство в флагман, но позволяет выжать максимум мощности без затрат и без установки дополнительных приложений.

Ранее эксперты назвали 5 лучших китайских Android-флагманов. В то время как линейка iPhone 17 остается сбалансированным девайсом с продуманной экосистемой, в чистом "железе" конкуренты уже местами ушли вперед.

УНИАН рассказывал, как часто нужно перезагружать смартфон на самом деле – и почему вы делаете это слишком редко.

Вас также могут заинтересовать новости: