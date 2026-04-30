Трамп раскритиковал Мерца и призвал его заняться войной в Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что канцлер Германии Фридрих Мерц оказался абсолютно неэффективным в вопросе прекращения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его замечания по поводу Ирана в социальной сети Truth Social.

В частности, глава Белого дома посоветовал Мерцу уделять больше внимания войне в Украине и ситуации в собственной стране.

"Канцлер Германии должен уделять больше времени прекращению войны между Россией и Украиной (где он оказался абсолютно неэффективным!) и наведению порядка в своей разшатанной стране, особенно в вопросах иммиграции и энергетики, а не вмешиваться в дела тех, кто борется с ядерной угрозой со стороны Ирана, делая тем самым мир, в том числе и Германию, более безопасным местом!", – написал Трамп.

Это заявление прозвучало после того, как канцлер Германии высказал мнение, что руководство Ирана унижает весь американский народ, и раскритиковал президента США за то, что у него нет стратегии в войне против Ирана.

Примечательно, что Трамп после этих слов пригрозил сократить численность американских войск в Германии.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным издания Politico, заочная полемика между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом не помешала Берлину и Вашингтону договориться о том, что с октября высокопоставленный американский офицер займет должность заместителя начальника Оперативного отдела Командования немецкой армии. Эксперт по вопросам обороны и бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны Германии Нико Ланге поделился с изданием, что Бундесверу нужно взять на себя больше, поскольку до сих пор немецкая армия в значительной степени зависела от США. Ланге считает, что "лучше управлять этим переходом вместе в духе партнерства".

Также мы писали, что канцлер Германии рассказал в интервью, что готовился к встрече с президентом США Дональдом Трампом, изучая спор, который произошел между президентом США и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля 2025 года. Канцлер Германии отметил, что наблюдал, кто из двух лидеров пытался вести эту спорную дискуссию, и пришел к выводу, что "они оказались не в лучшем положении". Мерц подчеркнул, что хочет поддерживать хорошие отношения с президентом США.

