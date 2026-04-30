Путин утратил способность трезво мыслить, и это может привести к фатальным последствиям, - Дуда

В то же время бывший президент Польши не знает, когда Путин уйдет из власти.

Бывший президент Польши Анджей Дуда проанализировал человеческие черты российского диктатора Владимира Путина, который из-за долгого пребывания у власти утратил способность трезво оценивать информацию. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

В частности, его спросили, чем закончится правление Путина и когда это произойдет.

"Во-первых, я должен сказать так: если ты президент, будучи президентом, ты получаешь абсолютно уникальную информацию. Обладаешь большой властью. В Польше, наверное, не такой большой, как, наверное, в России, как в Соединенных Штатах, как в странах, которые устроены иначе, но тоже большой. Имеешь большое влияние. Тысячи людей, которые на самом деле выполняют твои приказы. Поэтому в демократических странах, как правило, установлено, что президентом можно быть не более двух сроков", - отметил Дуда.

Видео дня

По его убеждению, если долго обладать такой властью, это "достаточно плохо влияет на голову".

Он отметил, что после двух президентских сроков уходил с поста, пожимая руку новому президенту, с полным удовлетворением и без сожаления о расставании с президентством. По его мнению, два президентских срока - это время, чтобы человек полностью посвятил себя исполнению президентских полномочий.

"Президент обладает уникальными знаниями. Действительно, приходится принимать невероятно сложные решения, но мне кажется, как говорят некоторые, и во многом правы, что президентство - это золотая клетка. Тебя окружает охрана, мир президентского дворца… В какой-то момент можно оказаться в ситуации, когда твои источники информации сужаются исключительно до людей, в отношении которых на самом деле возникает вопрос: насколько ты их контролируешь, и насколько они контролируют тебя? И в этом тоже заключается большая опасность, что на самом деле этот президент недостаточно информирован, что он живет в информационном пузыре, который создают для него спецслужбы, те самые секретные материалы, которые кладут ему на стол", - отметил Дуда.

Он считает, что не стоит забывать, что предоставляемая президенту аналитика может быть ложной и манипулируемой. Политик подчеркнул:

"В связи с этим я считаю, что если человек долго находится на таком важном посту, он теряет бдительность и способность к трезвой и абсолютно ясной оценке той информации, которую он получает, и тогда происходят плохие вещи. Тогда принимаются ошибочные решения, которые очень часто не понимает мир, которые вообще не понимают люди со стороны, решения, которые часто приводят к фатальным последствиям. На мой взгляд, именно так произошло в случае с решением о вторжении в Украину".

При этом он не знает, когда Путин уйдет из власти.

Дуда не может предсказать, чем закончится правление Путина

Также, размышляя о перспективе распада России, Дуда напомнил, что для Путина распад Советского Союза был самой большой трагедией. Не Первая или Вторая мировая война, не Холокост, а падение Советского Союза, который его воспитал. И это показывает, каким он является человеком и каков у него менталитет. "Вспомните, что этот Советский Союз во времена Сталина убил миллионы граждан", - добавил Дуда.

Экс-президент Польши не знает, может ли Россия в один момент распасться.

Когда закончится война в Украине - мнение Дуды

Как сообщал УНИАН, Дуда считает, что полномасштабная война России против Украины должна завершиться до окончания второго срока полномочий президента США Дональда Трампа, который должен занимать пост президента до начала 2029 года.

