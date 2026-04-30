Оккупантов в Крыму кошмарят украинские дроны-авианосцы, - Z-паблики

Украинские тяжелые БПЛА привозят с собой легкие FPV-камикадзе.

Российских оккупантов в Крыму начали атаковать беспилотники-дрононосцы. Об этом сообщают российские Z-паблики в Телеграм.

Так, канал "Два майора" со ссылкой на коллег по Z-тусовке рассказывает о том, что украинские дроны FP-1 стали одним из основных средств поражения целей на оккупированной территории от Луганщины до Крыма. Оккупанты хвалят дрон за высокую скорость и повышенную автономность. А с недавних пор FP-1 стал использоваться еще и как носитель FPV-дронов для ударов малыми БПЛА на большом расстоянии.

"В последних налетах на Крым FP-1 стали применять с подвешенными к нему двумя FPV. На саму "матку" приделывают терминал "Старлинк", который позволяет ретранслировать сигнал для FPV, что для атак по Крыму особенно удобно", – пишут "Два майора".

Таким образом бить оккупантов прилетают фактически три дрона в одном: два ударных FPV и сам FP-1 со своей боевой частью в 20-30 кг. Как отмечают "зэтники", такие тройки атакуют позиционные районы РЛС и мобильные огневые группы.

"И их количественно становится все больше", – сетуют оккупанты.

