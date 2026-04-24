Рассказываем, кто подлежит мобилизации в Украине в мае 2026 - кого призывают на военную службу в первую очередь.

В мае, если военное положение будет продлено, в вопросах мобилизации в Украине продолжают действовать уже утвержденные правила без каких-либо изменений - по крайней мере, пока что. Несмотря на обсуждение отдельных законопроектов, порядок призыва остается прежним, а ключевые решения по-прежнему зависят от статуса военнообязанного, возраста и наличия оснований для отсрочки. Разбираемся, как определяется призывной возраст и кого сейчас могут мобилизовать.

Со скольки лет мобилизация в Украине

Согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призывной возраст в Украине 2026 охватывает мужчин от 18 до 60 лет, однако на практике все зависит от статуса - ключевым является понятие "военнообязанный".

Мужчины в возрасте до 25 лет, которые не проходили службу и не состоят в запасе, считаются призывниками и не подлежат мобилизации - их могут привлечь только добровольно, по контракту (Контракт 18-24).

Видео дня

Могут ли мобилизовать до 25 лет, если служил? Те, кто уже служил или имеет военную подготовку, автоматически получают статус военнообязанных, а значит, могут быть призваны даже до достижения 25 лет.

Фактически основной возраст мобилизации в Украине начинается с 25 лет - именно с этого момента мужчина официально относится к категории военнообязанных (если у него нет освобождения от службы или отсрочки) и может получить повестку.

Верхняя граница также имеет нюансы. Для большинства она составляет 60 лет, однако призывной возраст в Украине до 65 лет предусмотрен для высшего офицерского состава. Кроме того, мужчины старше 60 лет имеют право продолжить службу на контрактной основе (Контракт 60+) при наличии соответствующего решения и желания.

Мобилизация в Украине сегодня - кого призывают на службу

С 1 мая правила мобилизации в Украине остаются без изменений в случае, если военное положение будет продлено - сейчас оно действует до 4 мая 2026 года. Новых норм не вводилось, а сам процесс, как и прежде, регулируется действующим законодательством. Ряд важных инициатив сейчас находится на стадии рассмотрения, однако до их принятия продолжают действовать уже утвержденные правила призыва.

Кого мобилизуют в первую очередь:

мужчин в возрасте 25-60 лет без военного опыта - это основная категория призыва при условии отсутствия проблем со здоровьем, отсрочки или брони;

мужчин 18-60 лет, которые уже проходили службу или имеют статус военнообязанных (в том числе офицеры запаса), если они признаны годными и не имеют законных оснований для отсрочки;

граждан, ранее снятых с воинского учета по состоянию здоровья, но впоследствии признанных годными по результатам повторной военно-врачебной комиссии;

лиц со статусом "ограниченно годен" - этот статус был упразднен, и их также призывают, если медкомиссия допускает к службе.

Таким образом, ключевыми факторами остаются не только возраст, но и военный статус, состояние здоровья и отсутствие законных оснований для освобождения от службы.

Ранее мы рассказывали, что в марте в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №15086, который предлагает изменить подход к отправке военных на передовую сразу после подготовки. Суть инициативы - ввести так называемый "период адаптации". Согласно документу, военнослужащих (как контрактников, так и мобилизованных, включая офицеров) не планируют привлекать к непосредственным боевым действиям в течение трех месяцев после завершения базовой подготовки или выпуска из военных учебных заведений. Пока этот законопроект не принят и находится на стадии рассмотрения.

Среди других законодательных инициатив стоит обратить внимание на еще несколько, которые были зарегистрированы в Верховной Раде в конце марта-начале апреля. Речь идет о законопроектах №15114, №15115 и №15116, которые усиливают ответственность за нарушения при мобилизации - в частности, для сотрудников ТЦК за незаконные действия, например, за "бусификацию" и безосновательное внесение людей в реестр.

Так, законопроект №15116 предусматривает, что если штраф в размере 17 тыс. грн наложили без законных оснований, то будут автоматически отменять. Также предлагается упростить процедуру снятия с розыска для женщин, которые попали в базы данных по ошибке.

В законопроекте №15115 предлагается ввести ответственность для сотрудников ТЦК - за незаконные действия им может грозить штраф до 170 тыс. грн. Документ №15114 предполагает, что Государственное бюро расследований будет автоматически открывать уголовные производства, если нарушения зафиксированы на видео.

Напомним, что в феврале министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о работе над комплексным обновлением системы мобилизации. Ныне же разработка этой реформы выходит на завершающий этап и в ближайшее время будет представлена парламенту и общественности, сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Давид Арахамия.

