Что делать, если в ТЦК у вас забрали телефон: объясняет адвокат

Юристы утверждают, что по закону ТЦК обязаны пропустить юриста к его клиенту.

Украинцы часто жалуются на то, что сотрудники ТЦК забирают телефоны граждан, которых удерживают в помещениях центров, и лишают возможности связаться с родными или адвокатом. Как действовать в такой ситуации, в комментарии РБК-Украина рассказал военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Он, в частности, отметил, что в соответствии с украинскими законами никто не может ограничить право человека на помощь адвоката, даже в условиях военного положения. Поэтому в теории сотрудники ТЦК обязаны пропустить адвоката к гражданину, который уже находится в этом помещении.

"С точки зрения закона недопуск адвоката к клиенту является правонарушением и может повлечь за собой уголовную ответственность. Однако устоявшаяся практика в центрах комплектования на данный момент – не пускать адвоката ни при каких обстоятельствах", – констатировал Гончаренко.

Еще одной проблемой является тот факт, что сотрудники ТЦК часто изымают смартфоны у граждан, доставленных в центр комплектования. Именно поэтому на всякий случай стоит заранее заключить договор на оказание правозащитных услуг с адвокатом, чтобы он мог сразу приступить к защите своего клиента по звонку от родственников военнообязанного.

Однако при отсутствии прямой связи с подзащитным адвокату приходится действовать "извне", подавая запросы в соответствующие инстанции.

"Остается надеяться на действия соответствующих контролирующих органов – ВСП, Нацполиции, ДБР. Однако скорость их действий, конечно, будет уступать скорости мобилизационного процесса", – подытоживает военный юрист.

Нарушения прав человека в ТЦК

Как писал УНИАН, ранее в Ужгородском районном ТЦК выявили многочисленные нарушения прав граждан: незаконное удержание людей, антисанитарные условия и игнорирование состояния здоровья, в частности случаи, когда людей держали без надлежащих оснований до 50 дней и лишали средств связи и защиты. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, такие учреждения фактически превращаются в места несвободы, а сама система мобилизации демонстрирует признаки вседозволенности.

Также мы приводили объяснения представителя ТЦК о том, зачем у граждан забирают мобильные телефоны в помещениях центров. Военные говорят, что это якобы для того, чтобы враг не узнал местонахождение этих центров.

