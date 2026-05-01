Топ мошеннических схем, которых следует опасаться туристам в 2026 году

Распространено и мошенничество в такси.

Хотя путешествия могут быть увлекательным приключением, открывающим двери в новые страны и культуры, у них есть и обратная сторона. Незнание местности или законов страны может сделать вас легкой мишенью для мошенников.

Общее количество мошеннических случаев с туристами достигло рекордного уровня, увеличившись за последние 18 месяцев аж на 900%, сообщает The Daily Mail. Новые мошеннические схемы становятся все более изощренными – злоумышленники совершенствуют свои методы, чтобы нажиться на туристах, оставляя их без наличных, документов или доступа к средствам во время путешествия.

Ресурс рассказал о наиболее распространенных схемах, которые могут угрожать туристам в 2026 году.

Приветливые карманники

Карманные кражи остаются одним из самых распространенных видов мошенничества во время путешествий по всему миру. Особенно высоки риски в переполненных туристических центрах, таких как Барселона и Рим.

Преступники часто действуют в группах, используя приемы отвлечения внимания, пока их сообщник крадет кошельки или телефоны. И это не просто "засунуть руку в карман" – теперь злоумышленники используют разнообразные приемы отвлечения внимания. Вас могут чем-то облить, бросить в вас какой-то предмет и т. д.

"Вместо прямой кражи преступники могут выдавать себя за приветливых местных жителей, неофициальных гидов или людей, предлагающих помощь, что позволяет им быстрее завоевать доверие", – добавляет Том Воган, эксперт по путешествиям на Confused.com.

Эксперты советуют туристам не терять бдительности в толпе, сумку через плечо всегда носить спереди, а также с подозрением относиться к любому неожиданному физическому контакту или внезапной суматохе.

Завышение сумм в заказах

Почти 70 процентов британских путешественников до сих пор пользуются наличными за границей, но расчет картой остается любимым способом оплаты для многих туристов. Это дает возможность отслеживать расходы и порой немного экономить средства благодаря более выгодному курсу.

Однако такой способ оплаты может повысить риск мошенничества, когда с клиентов взимают сумму, значительно превышающую заявленную цену в точке продажи.

Иногда мошенники даже подделывают платежные терминалы, чтобы все выглядело нормально. Эксперты советуют путешественникам избегать использования платежных терминалов на улице и всегда проверять на экране терминала правильность суммы перед вводом PIN-кода.

Трюк с "птичьим пометом"

Трюк с "птичьим пометом" – классический вид кражи с отвлечением внимания, который вновь появляется в таких городах, как Лондон. Суть аферы заключается в том, что на туриста бросают белую, зеленую или черную краску или еду, чтобы имитировать птичий помет, после чего появляется незнакомец, который якобы хочет помочь вам очистить пятно.

Пока жертвы сосредоточены на том, чтобы как можно быстрее убрать грязь, их ценные вещи похищают. Подобные инциденты фиксируются по всей Европе.

Помощь с фотографиями

Возле главных достопримечательностей в таких странах, как Египет и Марокко, например, возле пирамид в Гизе или на оживленной площади Джемаа-эль-Фна в Марракеше, местные жители могут предлагать туристам сфотографировать их или позволить попозировать с животными.

Однако то, что кажется дружелюбным жестом, быстро превращается в агрессивное требование оплаты – или "чаевых" за помощь.

Мошенничество в такси

Различные виды мошенничества с такси и Uber распространены по всему миру. Водители могут отказываться включать таксометр, утверждая, что он сломан, или выбирать чрезмерно длинные маршруты, чтобы завысить стоимость поездки.

А в некоторых столицах водители сервисов совместных поездок даже имитируют легальные приложения, подбирая пассажиров и взимая завышенные цены, тогда как настоящие водители, по сообщениям, намеренно отменяют поездки в последнюю минуту, из-за чего пользователям приходится платить штраф.

"Бесплатные" браслеты

В таких городах, как Париж или Рим, часто встречается афера, которая начинается с того, что человек предлагает вам "бесплатный" браслет. Как только его завязывают на запястье туриста, с вас будут требовать деньги. Иногда это принимает агрессивную форму. Один турист рассказал, как в Париже его окружили шесть или семь мужчин, которые требовали, чтобы он заплатил за браслет.

Жилье

Прогресс в области искусственного интеллекта сделал поддельные сайты бронирования и отзывы, предлагающие привлекательные предложения, более убедительными. Это затрудняет поиск реального жилья.

Путешественники часто платят залог за несуществующее жилье или приезжают и обнаруживают, что их бронирование недействительно. Финансовые потери могут быть значительными, а поспешный поиск альтернативного жилья в последний момент только увеличивает непредвиденные расходы.

Фальшивые экскурсоводы

На основных туристических объектах, особенно в таких странах, как Египет и Иордания, могут работать лица, выдающие себя за официальных экскурсоводов. Они предлагают экскурсии с убедительными рассказами и авторитетным видом, но могут предоставлять ложную информацию или вести туристов в магазины с завышенными ценами, требуя затем большие гонорары.

Поддельные билеты

Поддельные билеты – еще одна постоянная проблема для туристов. В таких странах, как Италия и Франция, где путешественники обычно платят за вход в такие достопримечательности, как Колизей, Эйфелева башня и Ватикан, продавцы поддельных билетов – не редкость.

Жертвы часто обнаруживают мошенничество только на входе, когда не могут попасть на объект. Например, в феврале 2026 года в Париже было арестовано девять человек в связи со схемой с поддельными билетами в Лувре. За более чем 10 лет мошенники обманули туристов на миллионы долларов.

Подмена валюты

Мошенничество с подменой денег обычно происходит при расчетах наличными. Злоумышленник незаметно подменяет банкноты или утверждает, что турист отдал неверную сумму.

Эта тактика распространена на рынках или в такси, особенно когда речь идет о незнакомых валютах.

"Путаница с курсами валют и иностранной наличностью позволяет мошенникам легко манипулировать ситуацией, оставляя туристов без денег, не давая им возможности сразу это понять", – пишет издание.

