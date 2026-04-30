ВСУ зачистили позиции на нескольких участках фронта, вопреки продвижению РФ, – DeepState

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

Российским захватчикам удалось продвинуться вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области. Впрочем, украинские защитники продолжают уничтожать вражеские силы.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Враг продвинулся в Родинском и вблизи Никаноровки. Силы обороны Украины провели зачистку в Родинском и вблизи Вольного", – говорится в сообщении.

Как известно, город Родинское находится к северу от Покровска и Мирнограда в Донецкой области. Село Никиноровка Краматорского района на карте DeepState обозначено как оккупированное. Этот населенный пункт расположен к северо-востоку от Родинского. Именно Родинское является районом проникновения российских захватчиков.

Село Вольное находится к востоку от Доброполья в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, по мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла, российские оккупанты уперлись в потолок собственных возможностей на многих направлениях.

В частности, на Покровском направлении сейчас происходит "страшная мясорубка". В районе Гришиного и Родинского соотношение потерь составляет 1 к 10 против россиян.

Как отмечает военный обозреватель Денис Попович, россияне стремятся захватить Славянско-Краматорскую агломерацию до конца лета, но им это не удастся.

Вас также могут заинтересовать новости: