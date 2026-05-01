Дом 'по цене забора': 21-летний украинец купил жилье, треснувшее пополам

Цена была символической, а состояние оказалось соответствующим.

21-летний украинец Владислав Ковалевский показал в соцсетях свою первую недвижимость – старый дом, который он приобрел всего за чуть более 5 тысяч долларов. Однако у строения есть один существенный недостаток – трещина посредине.

Согласно его сообщению в комментариях к публикации, недвижимость расположена в Киевской области. Сам парень признает: цена была символической, фактически по "цене забора", но состояние здания оказалось соответствующим.

Несмотря на очевидные проблемы, Владислав воспринимает покупку как важный шаг – своё первое жильё и возможность начать самостоятельную жизнь. Он не скрывает недостатков дома и открыто показывает их на видео.

Во время осмотра стало ясно, что дом находится в аварийном состоянии. По словам владельца, часть конструкции буквально "отошла по шву" – пристройка отделилась от основного здания, а стена подперта длинным бревном.

На кадрах видно заросший двор и повреждённые стены. Сам Владислав с иронией описывает ситуацию, отмечая, что "хата трохи відпала". При этом он подчёркивает: объект требует серьёзных вложений и фактически капитального восстановления.

Несмотря на состояние дома, молодой владелец не разочарован. Среди плюсов он отмечает наличие погреба, который в шутку называет "бомбоубежищем", а также сам участок, который можно использовать для нового строительства.

В соцсетях история вызвала оживлённое обсуждение. Многие пользователи поддержали парня и посоветовали: старый дом можно разобрать, а на его месте построить новый – при этом часть материалов и сам участок уже есть.

Сам Владислав призывает не бояться начинать с малого: по его словам, даже такая покупка – это уже шаг вперёд, а остальное зависит от желания и усилий.

Опасности при покупке вторичной недвижимости

Ранее риелтор Александр Бойко рассказал, как выбрать дом в селе, чтобы он не стал "черной дырой" по выкачке денег. По его словам, в некоторых областях Украины восстанавливается спрос на частные дома, но выбирать такие объекты недвижимости нужно очень тщательно. Как утверждает эксперт, необходимо обращать внимание не на картинку, а - в первую очередь - на инфраструктуру и коммуникации.

