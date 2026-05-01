Скандальный археолог Бутягин сделал циничное заявление о раскопках в оккупированном Крыму

Археолог, которого отказалась экстрадировать Польша, собирается продолжать раскопки в оккупированном Крыму.

Российский археолог Александр Бутягин, которого украинские правоохранительные органы связывают с незаконным вывозом исторических ценностей с территории оккупированного Крыма, заявил о намерении продолжить археологические работы в районе Керчи. По его словам, возвращение к экспедициям он рассматривает уже в ближайшее время, хотя организационные вопросы пока остаются открытыми.

Как сообщил Бутягин в комментарии российскому пропагандистскому ресурсу "Вести", он рассчитывает продолжить исследования и завершить подготовку к новому сезону раскопок.

"Думаю, что да (вернусь). Вопрос сейчас стоит скорее о том, успею ли я организовать экспедицию до лета, потому что там необходимо еще досдать отчеты, а поскольку я вылетел на 5 месяцев, то это большой срок. Думаю, что, может быть, в мое положение войдут люди. И я думаю, что работы должны быть продолжены", - отметил археолог-расхититель.

При этом он не уточнил, в каком именно статусе планирует работать на территории украинского полуострова и под чьей организационной координацией будут проводиться будущие экспедиции.

Украинская сторона ранее заявляла о незаконности археологических работ в Крыму без согласия Киева и назвала подобные действия нарушением международного права и возможным вывозом культурного наследия. В России же подобные экспедиции продолжают называть научной деятельностью и заявляют о планах их дальнейшего продолжения.

Ситуация с экстрадицией Бутягина из Польши

Отметим, ранее Польша освободила из тюрьмы российского археолога Александра Бутягина, который руководил незаконными раскопками в оккупированном украинском Крыму. Расхитителя передали беларусским властям в рамках обмена заключенными между Польшей и Беларусью по формуле "пять на пять".

Историка-археолога задержали в декабре прошлого года в Польше, которую он хотел пересечь проездом - он ехал из Нидерландов на Балканы, где читал лекции. Арест Бутягина был осуществлен на основании международного ордера, поскольку Украина разыскивает его за проведение раскопок в оккупированном Крыму и хищение культурного наследия. В марте 2026 года суд в Варшаве принял решение о его экстрадиции в Украину, однако позже отказался от этого решения.

