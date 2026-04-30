Как правильно хвалить собаку: эксперт рассказала о самом эффективном способе

Владельцы домашних животных должны внимательно относиться к тому, как они общаются со своими собаками, чтобы быть уверенными, что те правильно их понимают. Поэтому издание ParadePets рассказало, как правильно хвалить собаку, и поделилось лучшим способом сказать животному "молодец".

"Собаки не могут говорить или мыслить, используя язык, поэтому они учатся, что означают и предполагают звуки. Поэтому слова обретают смысл, когда за ними следует то, что ценит собака", - говорит генеральный директор Koru K9 Dog Training Бриджит Мерфи.

Лучший способ сказать собаке "Молодец"

По ее словам, люди часто допускают ошибки в дрессировке, хваля своих собак, используя нечеткие или непоследовательные команды. Также важное значение имеют время и манера произнесения. Мерфи отмечает, что если они не соответствуют ситуации, то это сбивает собаку с толку.

Эксперт подчеркнула, что хозяева всегда должны говорить собаке "молодец", используя четкий маркер в сочетании с вознаграждением.

"Слово "молодец" для вашего питомца становится значимым только тогда, когда оно последовательно приводит к чему-то вроде лакомства, еды, похвалы, освобождения или игры", - объяснила Мерфи.

Она добавила, что это называется тренировкой с использованием маркера или кликера.

"Маркер/клик действует как мгновенный снимок во времени, который сообщает вашей собаке, что вам нравится то, что она делает, и что ей следует делать это чаще. Затем ваша собака может определить вознаграждение на основе того, что ей нравится, поэтому вам нужно будет прислушиваться к предпочтениям вашего щенка, чтобы определить, что это такое", - подчеркнула специалист.

По ее словам, этот метод работает, ведь он точен и последователен.

"Собаки учатся быстрее всего, когда обратная связь мгновенна и легка для понимания. Четкая коммуникация и обратная связь помогают дать вашей собаке ясность, и таким образом она узнает, когда делает хорошую работу. Со временем это становится маркером успеха, который говорит вашей собаке: "Это именно то, чего я хотел! Молодец!"" - рассказала эксперт.

Мерфи рекомендует использовать этот метод, когда вы обучаете собаку новым навыкам или хотите закрепить правильные действия, такие как подход к хозяину и спокойное поведение, или работаете над тем, чтобы развить у собаки четкость и уверенность.

Ранее УНИАН писал, что, несмотря на большие размеры, одна порода собак входит в рейтинг "самых спокойных". Речь идет о немецком доге, который очень умен, предан и тесно привязывается к близким любого возраста.

Также сообщалось, что ученые обнаружили музыкальные способности у некоторых собак. Когда они слушают мелодию, то пытаются подстроиться под высоту звука по-своему.

