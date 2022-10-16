Враг держит наготове два носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 10 "Калибров" и вражеский большой десантный корабль.

В Черном море численность корабельной группировки врага уменьшилась в два раза.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Он отметил, что в Черноморской операционной зоне основные усилия противника сосредоточены на поддержании благоприятного оперативного режима и контроле гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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"Численность корабельной группировки врага в Черном море уменьшилась вдвое и составляет 6 кораблей, которые не меняя района, укрываются за мысом Тарханкут вдоль побережья Крыма. Наготове два носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 10 "Калибров" и вражеский большой десантный корабль", - рассказал глава пресс-службы ОК "Юг".

Ситуация в Черном море

Как сообщал УНИАН, 15 октября в Черном море 11 боевых кораблей вражеского флота маневрировали вблизи побережья Крыма, среди них два больших десантных корабля и три ракетоносители с 12-ю "Калибрами".

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, у россиян возникли серьезные проблемы с логистикой после взрывов на Крымском мосту.

Из-за плохой погоды оккупанты остановили даже паромы. Это делает невозможным сообщение в Керченском проливе.

Вместе с тем российские оккупанты продолжают попытки наступления в Донецкой области. В течение суток ВСУ отбили атаки врага на трех направлениях - Краматорском, Бахмутском и Авдеевском.

По прогнозу западных аналитиков, следующие несколько недель войны в Украине будут критическими. Россияне постараются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

В свою очередь, экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес убежден, что украинские войска будут продолжать давить на врага и дальше и одерживать успехи.

С начала полномасштабного вторжения бойцы ВСУ ликвидировали уже 65 тысяч российских оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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