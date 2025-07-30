Православный праздник сегодня прозвали в народе прозвали Евдокимов день - последний перед постом, когда можно есть скоромное.

31 июля православные по новому календарю украинской церкви чтят память святого Евдокима Каппадокиянина, а также отмечают предпразднство Изнесения честного и животворящего Креста Господня. Какие традиции соблюдают 31 июля, какие народные приметы связаны с этим днем и что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

31 июля (по старому стилю это 13 августа) вспоминают святого Евдокима Каппадокиянина, которого считают покровителем семьи, сирот и обездоленных.

Евдоким жил в IX веке в Малой Азии, в городе Каппадокия. Он был знатного рода и с юности решил посвятить жизнь служению Богу, поэтому дал обет безбрачия. Прославился Евдоким своей добротой: он всячески помогал бедным, поддерживал вдов и сирот. За то, что вел праведную жизнь, император Феофил назначил Евдокима правителем Харсианской области.

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Евдоким прожил недолгую жизнь - всего 33 года, и знал о своей смерти. Перед ней он попросил помолиться наедине и похоронить его в той же одежде, что был. У могилы святого стали происходить чудеса исцеления, а когда его мать решила перезахоронить сына, то обнаружили, что мощи нетленны. По этой причине местные жители не захотели расставаться со святыней, но спустя время один иеромонах тайно перевез их в столицу. Там мощи поместили в храме Пресвятой Богородицы, построенном родителями Евдокима.

31 июля - это также день предпразднства Изнесения древ честного и животворящего Креста Господня. Начинается подготовка к одному из важных церковных праздников, в храмах идут богослужения, посвященные событию.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:

почитают мученицу Юлиту Кесарийскую;

проходит заговенье на Успенский пост.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее - 31 июля верующие чтут память Иоанна Многострадального из Киево-Печерской Лавры.

О чем помолиться, что можно накануне Успенского поста и чего нельзя делать сегодня

Святого Евдокима называют покровителем семьи и домашнего уюта - в молитвах к святому обращаются с просьбами о семейном благополучии, здоровье для близких. Этот день по традиции считается удачным для брака, а также любых семейных дел.

В народе праздник прозвали Евдокимов день, или Евдокимово заговеньем - завтра, 1 августа по новому стилю, начинается Успенский пост. Но накануне на стол разрешается ставить мясные и рыбные блюда, пироги и разносолы. На заговенье стараются завершить все дела перед постом, чтобы сосредоточиться на духовной стороне жизни.

Церковь в этот день, как и в любой другой, порицает злобу, зависть, жадность, сквернослови, месть. Категорически сегодня запрещается отказывать в помощи - как нуждающимся людям, так и животным.

Не стоит переедать или злоупотреблять алкоголем, делать уборку в доме, а также рекомендуют отказаться от дальних поездок и путешествий - в народе верят, что дорога в этот день может обернуться неудачей.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 31 июля

Народные приметы дня говорят о том, какую ждать погоду и каким будет урожай:

с утра паутина летает в воздухе - будет еще долго солнечно;

пчелы с самого утра в поле - день будет теплым;

туман над лесом - к урожаю грибов;

разыгрался сильный ветер - к снежной и холодной зиме.

День считается благоприятным для домашних дел, сбора урожая и добрых поступков.

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