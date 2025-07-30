Учения "Запад-2025" могут стать репетицией вторжения РФ в Прибалтику, считает Микуляк.

Во время учений "Запад-2025", проведение которых РФ и Беларусь запланировали на сентябрь, россияне будут оттачивать заход на территорию Латвии, Эстонии и Литвы, чтобы заставить ЕС и НАТО отступиться от Украины. Об этом в эфире Киев24 заявил военный эксперт, полковник ВСУ Юрий Микуляк.

"Угроза для Прибалтики действительно существует. Уже неоднократно фиксировались залеты российских дронов, которые ведут наблюдение как с территории Беларуси, так и из Калининграда за Сувалкским перешейком, который проходит через территорию Польши, Литвы в Калининград, в Беларусь", - сказал эксперт.

По его мнению, на сегодня одна из основных задач Российской Федерации - захватить Сувалкский коридор и шантажировать нынешних союзников Украины.

Видео дня

"Россия хочет закрепиться на территории бывшей Прибалтики и втянуть Европу, НАТО в переговоры с тем, чтобы они отступились от Украины и перестали помогать в войне против РФ", - подчеркнул Микуляк.

По мнению эксперта, в летний период (августе-сентябре) россияне проведут тактические учения, во время которых будут тренироваться, как зайти на территорию Латвии, Эстонии, Литвы. Вероятно, считает военный, оккупанты будут оттачивать приемы захода малыми группами под прикрытием бронированной техники, тайно выставят в определенных местах дальнобойную артиллерию, проведут аэроразведку и тому подобное. Нападение, предполагает полковник, состоится ориентировочно в феврале 2026 года.

"Посмотрим, что будет в феврале", - добавил Микуляк.

Что такое Сувалкский коридор

Сувалкский коридор (Сувалкский разрыв) - малонаселенная территория на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии связаны с остальными ЕС (транспортно и энергетически). Через этот коридор - минимальное расстояние между Беларусью и Калининградской областью РФ, по географически прямой линии оно составляет 65 километров. Через эту территорию проходит кратчайший транспортный путь между Беларусью и российским эксклавом - Калининградской областью.

Во время Холодной войны коридор не имел стратегического значения, поскольку Литва была частью Советского Союза, а Польша - страной Варшавского договора. Когда страны Балтии и Польша в 2004 году вступили в НАТО, этот узкий участок границы стал уязвимым местом для НАТО.

Учения "Запад-2025": что известно

Напомним, в 2024 году генштабы ВС РФ и Беларуси начали подготовку к проведению масштабных совместных учений "Запад-2025". Тогда министр обороны РБ Виктор Хренин заявил, что в Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны двух стран, где обсуждалась подготовка к учениям. В конце мая 2025 года власти Беларуси заявили, что учения, запланированные на сентябрь, "отодвинуты" от границ со странами НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: