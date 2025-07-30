Очень жаркая погод останется только Луганской области.

Июль распрощается с украинцами классической летней погодой. Осадки пройдут только на северо-востоке. Столбики термометров в большинстве областей покажут +22°...+29°, на юго-востоке будет +30°...+32° и только в Луганской области задержится сильная жара до +36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +17°, днем +23°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +23°, возможна гроза.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +13°, днем +23°.

В Тернополе 31 июля ночью будет +14°, днем +24°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +14°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +13°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +18°, днем +25°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +27°, ясно.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +18°...+25°.

В Одессе 31 июля - ясно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +29°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +31°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет ясно, +19°...+30°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +31°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +33°.

31 июля - праздник, приметы погоды

31 июля - день Емельяна. Если день жаркий, то декабрь будет холодным.

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