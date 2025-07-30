Справиться с этой задачей смогут не все.

В наши дни словесные головоломки являются одними из самых популярных, и не просто так.

Такие задания по праву считаются одним из лучших методов для улучшения словарного запаса, сосредоточенности и способности распознавать закономерности. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Как это работает: в словесной головоломке буквы располагаются на картинке в произвольном порядке. Где-то в этом хаосе спрятано одно конкретное слово, которое вам надо найти, соединив буквы в одну строку.

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В данном случае искать надо слово "фрукт". На ответ у вас будет всего 9 секунд. Вы принимаете этот вызов?

Но прежде чем начать отсчет времени, дадим вам небольшую подсказку: искать слово в этом задании нужно не по диагонали, а по вертикали или горизонтали.

Готовы? Устанавливайте таймер и вперед!

Что ж, отведенное время уже исчерпано. Удалось ли вам заметить слово "фрукт"? Если вы справились, вашей внимательности к мелочам можно только позавидовать.

А тем, кому времени для поисков не хватило, советуем вернуться к изображению и поискать еще. Главное – не сдаваться, ведь желаемый результат уже близко.

Ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Если вам нравится искать спрятанные слова или числа, можете проверить свои навыки в задании, где надо найти число 1983. Справиться с этим надо всего за 9 секунд.

Или можете попробовать отыскать сразу два слова на картинке всего за 15 секунд. Давайте посмотрим, найдете ли вы слова "карась" и "сом"?

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