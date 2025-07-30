В наши дни словесные головоломки являются одними из самых популярных, и не просто так.
Такие задания по праву считаются одним из лучших методов для улучшения словарного запаса, сосредоточенности и способности распознавать закономерности. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.
Как это работает: в словесной головоломке буквы располагаются на картинке в произвольном порядке. Где-то в этом хаосе спрятано одно конкретное слово, которое вам надо найти, соединив буквы в одну строку.
В данном случае искать надо слово "фрукт". На ответ у вас будет всего 9 секунд. Вы принимаете этот вызов?
Но прежде чем начать отсчет времени, дадим вам небольшую подсказку: искать слово в этом задании нужно не по диагонали, а по вертикали или горизонтали.
Готовы? Устанавливайте таймер и вперед!
Что ж, отведенное время уже исчерпано. Удалось ли вам заметить слово "фрукт"? Если вы справились, вашей внимательности к мелочам можно только позавидовать.
А тем, кому времени для поисков не хватило, советуем вернуться к изображению и поискать еще. Главное – не сдаваться, ведь желаемый результат уже близко.
Ответ:
Больше интересностей от УНИАН
Если вам нравится искать спрятанные слова или числа, можете проверить свои навыки в задании, где надо найти число 1983. Справиться с этим надо всего за 9 секунд.
Или можете попробовать отыскать сразу два слова на картинке всего за 15 секунд. Давайте посмотрим, найдете ли вы слова "карась" и "сом"?