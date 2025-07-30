Власти Российской Федерации рассматривают возможность ввести жесткий государственный контроль цен на социально значимые продукты. К такому решению их подтолкнула разогнавшаяся инфляция на фоне плохого урожая и огромных расходов на войну.
Российское издание Коммерсантъ пишет, что с 1 марта 2026 года основные продукты питания могут продавать по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые можно будет пересматривать раз в год.
Отмечается, что регулирование цен в первую очередь может коснуться овощей, в частности, картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука, томатов, огурцов, а также молока, яиц, сахара, яблок и подсолнечного масла.
На данный момент в отраслевых объединениях выступают против такой инициативы Министерства сельского хозяйства РФ, потому что фиксированные цены невозможно поддерживать без убытков, а в дальнейшем это приведет к остановке производства.
Если этот вариант утвердят, то доля контрактов с фиксированными ценами будет расти ежегодно - до 85% в 2027 году и 90% - в 2028-м.
В свою очередь исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков считает, что более реалистичным и менее травматичным станет договорное саморегулирование которое будет учитывать себестоимость и особенности каждого региона.
Экономика России - последние новости
Падение цен на нефть и рекордные расходы на войну изрядно потрепали российский фонд национального благосостояни. Он может закончиться уже в 2026 году. При этом Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну в следующем году.
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