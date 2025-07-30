Отмечается, что решение может вступить в силу в 2026 году.

Власти Российской Федерации рассматривают возможность ввести жесткий государственный контроль цен на социально значимые продукты. К такому решению их подтолкнула разогнавшаяся инфляция на фоне плохого урожая и огромных расходов на войну.

Российское издание Коммерсантъ пишет, что с 1 марта 2026 года основные продукты питания могут продавать по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые можно будет пересматривать раз в год.

Отмечается, что регулирование цен в первую очередь может коснуться овощей, в частности, картофеля, свеклы, моркови, капусты, лука, томатов, огурцов, а также молока, яиц, сахара, яблок и подсолнечного масла.

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На данный момент в отраслевых объединениях выступают против такой инициативы Министерства сельского хозяйства РФ, потому что фиксированные цены невозможно поддерживать без убытков, а в дальнейшем это приведет к остановке производства.

Если этот вариант утвердят, то доля контрактов с фиксированными ценами будет расти ежегодно - до 85% в 2027 году и 90% - в 2028-м.

В свою очередь исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков считает, что более реалистичным и менее травматичным станет договорное саморегулирование которое будет учитывать себестоимость и особенности каждого региона.

Экономика России - последние новости

Падение цен на нефть и рекордные расходы на войну изрядно потрепали российский фонд национального благосостояни. Он может закончиться уже в 2026 году. При этом Владимир Путин заговорил об уменьшении расходов на войну в следующем году.

По данным российского Минфина, дефицит бюджета РФ за первое полугодие составил 3,7 триллиона рублей, что в шесть раз превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

В Международном валютном фонде пересморели свой прогноз относительно экономики России. По данным Фонда, после двух лет борьбы с санкциями и бума военных расходов РФ столкнулась с резким замедлением роста экономики.

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