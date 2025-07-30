Один из источников предполагает, что эти файлы якобы могли быть "подделаны демократами".

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов Америки Кэш Патель обнаружил конфиденциальные документы, связанные с началом расследования относительно связей действующего американского президента Дональда Трампа с Россией.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Fox News Digital. Отмечается, что документы были спрятаны в "мешках для сжигания" в секретной комнате внутри бюро.

Собеседники отметили, что такие "мешки" используются для уничтожения документов с грифом "секретно" или выше. При этом обнаружили несколько таких мешков, в которых были тысячи документов.

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Авторы сообщили, что одним из документов, которые сотрудники ФБР нашли в мешке для сжигания, по данным источников, было секретное приложение к окончательному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема, содержащее просмотренные им сведения.

"Рассекречивание секретного приложения осуществляется в тесном сотрудничестве между директором ЦРУ Джоном Ратклиффом, Пателем, директором Национальной разведки Тулси Габбард, генеральным прокурором Пэм Бонди и исполняющим обязанности директора Национального агентства безопасности Уильямом Хартманом. Рассекреченное приложение будет передано председателю Сенатского комитета по вопросам юстиции Чаку Грасси, который в конечном итоге обнародует этот документ", – добавляется в материале.

Источники Fox News Digital отметили, что иностранные источники американских разведчиков указывали на то, что "ФБР будет играть роль в распространении версии о якобы сговоре Трампа с Россией", еще до того, как бюро начало свое расследование "Crossfire Hurricane".

По данным источников журналистов, в этих документах якобы есть данные о том, что главную роль в расследовании данных о вероятном сговоре Трампа с Россией будет играть именно ФБР времен 44-го президента США Барака Обамы. Кроме того, заявляется, что неофициальное расследование этих вероятных связей якобы начали гораздо раньше того, как скандал оказался на поверхности.

"В конце концов, обнародование секретного приложения добавит большей достоверности утверждению, что внутри правительства США существовал скоординированный план, направленный на то, чтобы помочь кампании Клинтон разжечь спор, связывая Трампа с Россией", – заявил один из собеседников.

Один чиновник также заметил, что не исключено, что эти документы на самом деле были "подделаны демократами".

Расследование Crossfire Hurricane

Fox News напоминает, что во время избирательного цикла 2016 года, когда за пост президента США соревновались демократка Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп, ФБР начало расследование относительно возможного сговора между предвыборным штабом Трампа и Россией с целью влияния на результаты выборов.

Соответствующее расследование проводилось внутри бюро, и было известно под названием "Crossfire Hurricane".

В мае 2025 года Трамп приказал рассекретить расследование возможного сговора его предвыборного штаба с РФ в 2016 году.

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