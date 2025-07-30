Это предусмотрено действующим законодательством и невыполнение этой нормы может привести к штрафу.

Все ребята, которые уже имеют 17 лет или приобретут этот возраст до конца этого года, должны уже до 31 июля стать в ТЦК на воинский учет. Об этом военный юрист Тарас Боровский сказал в эфире телеканала "Новости.Live".

"Есть норма законодательства, согласно которой, лицо мужского пола, которое в этом году приобретает возраст 17 лет, даже если это произойдет 31 декабря... оно до 31 июля соответственно должно стать на воинский учет", - сообщил юрист.

В то же время, он добавил, что речь не идет о немедленной мобилизации или отправке на войну, но 17-летним надо прийти в ТЦК и сообщить свои персональные данные. Юрист считает это обычной процедурой приписки, которая существовала и раньше.

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"Если вы не знали, я живу в пределах вашего района, вашей административной единицы, мне 17 лет в этом году, я имею две руки, две ноги, и если война еще будет продолжаться 8 лет, то сможете рассчитывать на меня в качестве того, кто может быть вами мобилизован и призван в армию (в отдаленном будущем - УНИАН)", - отметил юрист.

При этом, Боровский подчеркивает, что если эти лица до 31 июля не станут на учет, то нарушат правила воинского учета, а это приведет к наложению штрафа. Сумма штрафа унифицирована для всех - от 17 тыс до 25 тыс 500 гривень. Юрист добавил:

"На 16-летнего человека наложить такой штраф - будет ли подниматься рука у работников ТЦК, будет ли хватать у них времени наложить этот штраф на всех? В случае наложения таких штрафов, я думаю, что штрафы можно будет довольно легко отменить и в этом тоже нет никакой проблемы".

Постановка на учет 17-летних

Как сообщал УНИАН, ранее в Черниговском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, что для постановки на учет нужно пройти электронную идентификацию и обновить данные в электронном кабинете призывника, или же лично прийти в районный или городской ТЦК и СП и подать документы. До 31 июля на воинский учет призывников берутся все граждане мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет. Взятие граждан Украины на воинский учет призывников не приравнивается к призыву на военную службу.

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