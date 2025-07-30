По словам Волошина, Россия установила противотанковые средства, чтобы противодействовать потенциальным высадкам Сил обороны.

На Тендровской и Кинбурнской косах, которые являются стратегически важными плацдармами и временно находятся под оккупацией РФ, российская армия усиливает свои группировки. Об этом в эфире LIVE рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

"На Тендровской косе и Кинбурнской косе противник держит довольно значительную группировку сил и средств - это представители 14 армейского корпуса Северного флота России. На Тендровской косе, в частности, несколько недель назад состоялась ротация. Там стояла российская разведывательно-штурмовая бригада "Дон", это были казачки, казачья бригада. Сейчас ее поменяли. Состоялась ротация, там стоят представители десантных войск", - сказал Волошин.

Кроме того, на указанных косах, отметил Волошин, Россия усилила артиллерийские позиции, там установлены противотанковые средства для того, чтобы противодействовать потенциальным высадкам Сил обороны. В частности, чтобы поражать наши лодки, средства, которые подходят в рамках определенных операций украинских спецслужб.

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По словам спикера, РФ очень боится, что ВСУ захватят эти плацдармы, и поэтому увеличивает там количество своих войск и усиливает средства.

"Россия вообще усиливает на всем левом берегу... Например, даже там, где Алешки расположены напротив, через Днепр, напротив Херсона. И несколько ниже по Днепру, Голая Пристань... Там усиливают (оккупанты - УНИАН) свои оборонительные сооружения потому, что очень боятся, что Силы обороны Украины будут осуществлять операции по высадке на левый берег и по захвату определенных плацдармов", - рассказал Волошин.

Он пояснил, что враг опасается повторения ситуации, которая примерно полтора года назад была на Херсонщине в Крынках. Тогда ВСУ связали там своими действиями немалое количество российских сил и средств.

Для усиления своих плацдармов на юге Россия использует все имеющиеся логистические пути, добавил военный. В то же время, заверил, большинство этих путей - железная дорога и автомобильные дороги - под огневым контролем Сил обороны Украины. Волошин отметил, что ВСУ отслеживают, какими путями передвигаются соответствующие российские грузы и пытаются уничтожать вражеское вооружение во время продвижения по логистическим путям.

"Это довольно эффективный способ, эффективная тактика, чтобы уменьшить напряжение на линии боевого соприкосновения", - заявил спикер.

Что надо знать о Тендровской и Кинбурнской косах

Кинбурнская коса - песчаная коса, расположенная в Николаевском районе Николаевской области в 4,0-7,5 км от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. С 2022 года коса оккупирована российскими захватчиками и является местом активной концентрации военной техники. Оттуда ведется систематический обстрел города Очаков, в целом юга Украины. Из-за оккупации заблокировано движение из портов Херсона и Николаева.

В ходе контрнаступления ВСУ в ноябре 2022 года Кинбурнская коса осталась единственной оккупированной россиянами частью Николаевской области.

Тендровская коса (Тендра) - длинный узкий остров-коса в северной части Черного моря, у берегов Херсонской области. В западной части переходит в косу Белые Кучугуры. Административно относится к Скадовскому району Херсонской области. От побережья отделена Тендровским заливом и узким проливом. Длина - около 65 км, ширина - до 1,8 км, площадь - 1 289 га. Захвачена РФ с 2022 года.

Что даст освобождение Кинбурнской косы

Напомним, в прошлом году представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Кинбурнскую косу надо освободить, но пока нельзя говорить, когда это будет. Если косу освободить от оккупантов, будет шанс, что заработает Николаевский порт и присоединится к портам Большой Одессы и сможет работать в направлении морских коридоров. Как подчеркнул Братчук, Кинбурнская коса - локация, за которую враг "цепляется когтями и зубами".

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