Туристка отметила, что там много разных пляжей для купания и водных видов спорта.

Испания всегда пользуется популярностью у туристов, но, в отличие от таких популярных мест, как Барселона, Мадрид, Малага, Бенидорм и других, это недооцененное место предлагает идеальное сочетание городской жизни и пляжа, и здесь гораздо меньше туристов. Об этом пишет Daily Express.

Город Сантандер в Испании, который находится в регионе Кантабрия, раскинулся на берегу широкой бухты с множеством потрясающих пляжей, холмистыми ландшафтами и потрясающими видами. Здесь также много ресторанов со свежими морепродуктами и торговый центр на бульваре Аламеда-де-Овьедо.

"Кроме того, в городе царит расслабленная атмосфера, и он гораздо более спокойный, чем другие города Испании. Насладитесь искусством и историей в музее современного искусства Centro Botin или отправьтесь на экскурсию по историческому памятнику - Дворцу Магадельна начала XX века. Интересный факт: популярный банк Santander также получил своё название от города; он был основан именно там", - сказано в статье.

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Недавно одна отдыхающая по имени Али поделилась в интернете своими впечатлениями о Сантандере и назвала его своей "любимой скрытой жемчужиной".

"Перестала ходить по туристическим местам Испании и добралась до этой скрытой жемчужины. Испанцы говорят, что там лучшие пляжи в Испании", - сказала она.

Туристка отметила, что здесь много разных пляжей для купания и водных видов спорта.

Перечисляя свои любимые места в Сантандере, она добавила:

"Город красивый, очень дешёвое жильё, эскалаторы по всему городу, так что не нужно подниматься по крутым склонам. Я уже говорила о прекрасных пляжах? Каждый день у вас будет новое место для наблюдения за закатом. Тихие районы без туристов".

Один из туристов назвал город своим "любимым местом в мире".

"Не только Сантандер невероятен, но и вся Кантабрия. Очень рекомендую, и он довольно маленький, поэтому туда очень легко добраться на машине", - прокомментировал ещё один, посетивший это место.

Новости туризма

Министерство по правам потребителей Испании 30 июля 2025 года заявило, что платформа Airbnb отозвала 65 тысяч объявлений о сдаче жилья в аренду для отдыха, которые власти ранее признали нарушающими правила. Одновременно контролирующие органы выявили еще почти 55 тысяч объявлений, также признанных незаконными.

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