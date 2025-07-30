После мощного землетрясения на Камчатке соцсети взорвались упоминаниями о мангаку Рё Тацуки, которая еще в 90-х предсказала катастрофу в июле 2025 года.

В среду, 30 июля, на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 8,7, которое вызвало предупреждение о цунами для России, Японии, Аляски, Гавайев и Новой Зеландии. Хотя основной удар пришелся на территорию РФ, Япония объявила повышенный уровень опасности цунами почти для всего побережья, пишет Wion.

Это сейсмическое событие сразу стало темой номер один в социальных сетях, ведь многие пользователи вспомнили пророчество из манги "Будущее, которое я видела" японской художницы Рё Тацуки, которую теперь называют новой "Бабой Вангой" Японии.

Пророчество из манги, которое становится реальностью?

Рё Тацуки еще в 90-х годах опубликовала мангу, основанную на снах, в которых она увидела огромное землетрясение и цунами, которые должны были произойти в июле 2025 года. В произведении упоминается трещина под морским дном между Японией и Филиппинами, которая якобы вызовет цунами, сильнее трагедии 2011 года. Манга была переиздана в 2021-м и приобрела популярность среди японских читателей.

Видео дня

Хотя 5 июля, ожидаемая дата, прошла без событий, землетрясение 30 июля вернуло Тацуки в центр внимания.

В соцсети X (бывший Twitter) пользователи массово вспоминали это пророчество.

"Предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 8,8 возле Камчатки. Тацуки снова это предсказала! Берегите себя, Япония", - написал один из пользователей.

Другой добавил: "Новая Баба Ванга, которая угадывает лучше Нострадамуса."

Еще один пост комментировал: "Точной даты не угадала, но разве это не безумно близко? Вы должны уважать Рё Тацуки".

Напоминание о трагедии 2011 года

Тацуки ранее приписывали также предсказание Великого восточно-японского землетрясения 2011 года, которое вызвало одно из самых разрушительных цунами в истории Японии. Новое землетрясение на Камчатке стало самым мощным с момента той катастрофы.

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