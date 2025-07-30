Россия надеется, что сможет победить в войне, если поддержка США для Украины иссякнет.

Россия считает, что ей не нужно превосходить Украину и ее союзников в производстве оружия или победить украинскую армию, если ей удастся дождаться, когда интерес США к конфликту угаснет, пишет Center for Strategic and International Studies.

В материале указывается, что пока кремлевский диктатор Владимир Путин верит, что может достичь своих целей, просто переждав, когда Запад отступит, он вряд ли согласится на что-то меньшее, чем аннексия по крайней мере значительной части Украины силой.

В то же время, издание отметило, что заявление президента США Дональда Трампа о намерении увеличить помощь Украине и ввести санкции против России, является важным шагом в направлении подрыва этой веры, но ему нужно довести дело до конца.

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Отмечается, что в России есть определенные надежды, что она может победить Украину, если будет ждать того момента, когда поддержка США иссякнет. Такую идею, добавляет издание, стратеги называют "теорией победы".

Сначала Кремль проводил кампанию шока и страха, совмещенную с устранением политического руководства Украины. Это бы позволило пророссийским элементам в Украине взять власть при поддержке российских оккупационных сил. В таком случае, говорится в материале, Путину удалось бы захватить Киев в течение трех дней.

Однако, когда российское наступление на столицу Украины провалилось из-за сопротивления населения и единственной поддержки Запада, начали появляться признаки стратегического изменения Кремля.

Президент Путин мобилизовал резервистов, перевел экономику на военное положение и начал длительную внутреннюю пропагандистскую кампанию, чтобы подготовить свой народ к длительной войне.

Хотя Кремль публично не озвучил новую теорию победы, западные аналитики предполагают, что Россия пытается исчерпать терпение США. Таким образом, в Кремле надеются, что снижение американской поддержки, в свою очередь, ослабит волю Украины к борьбе, что повлечет поражение на поле боя.

Издание указывает, что российские чиновники считают, что война для них важнее, чем для США. Также и западные эксперты считают, что асимметрия интересов играет в пользу Москвы. Поэтому, желание президента Трампа завершить войну путем переговоров часто интерпретируется как признание победы России.

В США, кажется, также уже уделяют больше внимания другим конфликтам в мире, чем войне в Украине. Приводятся данные, что жители США и Западной Европы за последний год чаще искали новости об Израиле, ХАМАС или Иране, чем об Украине или России.

Отмечается, что для того, чтобы закончить войну в Украине, США должны продемонстрировать, что они готовы и способны придерживаться выбранного курса. Хорошим первым шагом в этом направлении, по мнению издания, является заявление Трампа об увеличении военной помощи нашей стране.

Также это касается и ультиматума, что в случае, если Россия не согласится на мирные переговоры, тогда США введут санкции против РФ и ее союзников.

По мнению издания, авторитет президента Трампа будет иметь решающее значение для подрыва российской теории победы. Если США и ЕС продолжат увеличивать инвестиции в оружие, этим они будут давать понимать России, что продолжат поддерживать Украину.

Также это уменьшит компромиссы, с которыми сталкиваются США между оказанием помощи Украине, вооружением партнеров на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддержанием собственной боеготовности.

Трамп выдвинул Путину новый ультиматум

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков на заявление Трампа о возможном введении санкций уже через 10 дней против РФ заявил, что у них уже "иммунитет" к западным санкциям. Песков отмечал, что его страна уже достаточно долго живет под огромным количеством санкций и все равно экономика функционирует. Он добавил, что в Кремле фиксируют заявления, поступающие от Трампа и других международных представителей.

Также мы писали, что Трамп хоть и пригрозил, что введет санкции против РФ уже через 10 дней, но не уверен, сработают ли они. Трамп не знает, повлияет ли на Путина это, ведь кремлевский диктатор все равно хочет продолжать войну в Украине.

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